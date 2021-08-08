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Ehliyet ve kimlik kartları birleştirme nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle; ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu karar 3 farklı değişiklik öngörüyordu. 

08 Ağustos 2021 Pazar 17:26
Ehliyet ve kimlik kartları birleştirme nasıl yapılır?

Ehliyet ve kimlik kartları birleştirme nasıl yapılır?

Ehliyet ve kimliğini değiştirenlerin sayısı 65.4 milyonu geçti. Dönüştürülmesi gereken 18.2 milyon kimlik ve 17.6 milyon ehliyet bulunuyor. Ehliyet ve kimliklerin dönüştürülmesine ek olarak entegre edilmesi şeklinde bir değişiklik de yapılıyor. İşte tüm ayrıntılar...
83.6 milyon nüfuslu Türkiye’de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 65.4 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Toplam ehliyet sayısı ise yaklaşık 30 milyon adet. Bugüne kadar 12.4 milyon ehliyet çipli hale getirildi. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020’de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1.5 milyonu aştı.

‘TEK KART’ SİSTEMİ NELER GETİRİYOR

Yani 18.2 milyon nüfus cüzdanı, 17.6 milyon ehliyet yenilenmeyi beklerken, sürücü belgesini nüfus cüzdanına yüklemeye imkan tanıyan ‘tek kart’ sisteminden ise daha fazla kişinin yararlanması öngörülüyor. Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler, 2022’nin sonuna kadar süreniz var. Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Ancak çipli kartın sunduğu avantajlardan faydalanmak için bir an önce harekete geçin. İşlemler ise kısa süreli ve çok basit.

İzlenmesi gereken adımlar:

RANDEVU NEREDEN ALINACAK?

Hem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

DEĞİŞİM ÜCRETİ YATIRMA

randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. 30 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

BU BELGELERİ HAZIRLAYIN

Başvuruya giderken yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar: Nüfus cüzdanınız (Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı...)

Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.

Değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont

YENİSİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Yeni kimlik, 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK

Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor.

KAYBEDİLEN KİMLİKLER DEĞİŞİM ÜCRETİ

Kimlik yenileme: 30 lira.

Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 30 lira.

Eskiyen kimliği değiştirme: 30 lira.

Yeni doğan bebek için 1 ay içinde kimlik çıkarmak ücretsiz.

Doğumdan itibaren 1 ayın sonunda bebeğin kaydı yapılmamışsa: 30 lira.

Çipli kimlik kaybedilmişse: 60 lira.

Eski tip kimlik kaybolursa: 30 lira.

5.7 MİLYON YENİ NESİL PASAPORT 

Yeni nesil pasaport sayısı 5.7 milyon oldu. Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Pasaport yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor.

PASAPORT DEĞİŞİMİ 407 LİRADAN BAŞLIYOR

Pasaportta ödenecek ücretler, alınacak süreye göre değişiyor:

6 aylık olan 407.20 lira.

1 yıllık olan 512.10 lira.

2 yıllık olan 722.20 lira.

3 yıl olan 950.20 lira.

4 yıl ve üzeri (10 yıla kadar) 1265.40 lira.

Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Randevu aldıktan sonra başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu gerekiyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl.

DEĞİŞİM İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

Eski tip ehliyet yenileme: 15 lira

Yeni tip çipli ehliyet yenileme: 270 lira

İKİ İŞLEV TEK KARTTA 

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler:
KimlikEhliyetPasaportDeğişim
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