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EİB Almanya'ya meyve sebze ihracat hedefini artırdı

Meyve sebze sektörü Almanya’ya 1 milyar dolar ihracat hedefliyor, Almanlar Türk lezzetlerine hayran kaldı. Almanya’ya meyve sebze ihracatımız yüzde 24 arttı

20 Şubat 2024 Salı 12:18
EİB Almanya'ya meyve sebze ihracat hedefini artırdı






EİB Almanya'ya meyve sebze ihracat hedefini artırdı

Türk meyve sebze sektörü 3,5 milyon gurbetçimizin yaşadığı, ihracatta lider pazarımız Almanya’ya 2023 yılında ihracatını yüzde 24’lük artışla 543 milyon dolardan 675 milyon dolara çıkardı. 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Sektör, 1 milyar dolar hedefine ulaşmak için Berlin Fruit Logistica Fuarı’na çıkartma gerçekleştirdi.

Türkiye’den 54 firmanın katıldığı Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda stand açan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türk lezzetlerini Almanya’dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen satınalmacıların beğenisine sundu. 

Berlin Fruit Logistica Fuarı’na tüm dünyadan gıda sektörü temsilcilerinin katıldığı aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fuarda yaş meyve ve sebzenin yanında, tohum, meyve-sebze yetiştirme, paketleme ve otomasyon hizmetlerini de kapsayacak şekilde değer zincirinin her parçasına yer verildiği bilgisini verdi. 

Türkiye’nin Almanya’ya yaş meyve sebze ihracatının 2023 yılında güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Uçak, “Amacımız Almanya’ya sektörümüzün ihracatını 1 milyar dolara ulaştırmak. Berlin Fruit Logistica Fuarı bu anlamda önemli fırsatlar sunuyor” dedi. 

Dikili ve Bigadiç TDİOSB’ler ihracatımızı katlayacak

Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33’lük diliminin Ege Bölgesi’nden yapıldığını kaydeden Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz 2022 yılında Almanya’ya 192 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etmişken, 2023 yılında ihracatlarını 220 milyon dolara yükselttiler. Ege Bölgesi’nde Dikili ve Bigadiç Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin devreye girmesi sonrasında Almanya’ya yaptığımız ihracatımız orta vadede 500 milyon dolara çıkacak potansiyeli barındırıyor. Berlin Fruit Logistica Fuarı’nın 2024 yılı için odaklandığı konuların Akıllı Tarım ve Seracılık olması attığımız adımların ne denli isabetli olduğunu da ortaya koyuyor. Taze meyve sebze ve mamul üretiminde güçlü bir oyuncu olduğumuzu Almanya’da sergiledik.”

Organik sektörü Berlin’de yerini aldı

Pandemi sonrasında Almanya’nın organik sektörüne büyük yatırım kararı aldığına dikkati çeken Başkan Uçak, “Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda bu yılki öne çıkan başlıklardan birisi de organik sektörüydü. Fuarda, Organic-Route adlı sergi alanı oluşturuldu. Bu fuarda organik ürün stantlarının ilerleyen yıllarda büyüyecektir” diyerek sözlerini noktaladı. 

Her üç görüşmeden biri ticari bağlantıya dönüştü

128 bin m2 alanda açılan Berlin Fruit Logistica 2024 Fuarı’nı, bu yıl 145 ülkeden yaklaşık 66 bin kişi ziyaret etti. Messe Fuar Organizasyonunun anketine göre 2024 yılında katılan ticari ziyaretçilerin yüzde 70'inden fazlasını satın almacılar oluşturdu. Messe Fuar organizasyonunun yayımladığı geri bildirim verilerine göre gerek fuar katılımcısı gerekse ziyaretçilerin arasında tamamlanan iş anlaşmalarının yüksek olduğu bir fuar dönemi geçirildi. Bu verilere göre fuarda yapılan her üç iş görüşmesinden biri ticari bağlantıya dönüştü. 

Berlin Fruit Logistica Fuarı’na Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye milli katılım organizasyonuyla 38 Türk firması
 katılım sağlarken, 16 firma fuara bireysel olarak iştirak etti. Fuar sırasında Türkiye pavyonunu Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı ve Ticaret Müşaviri Mehmet Safa Saral ziyaret ederek, Türk firmalarına Almanya pazarı hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ni temsil eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Büyükelçi Şen, Başkonsolos Şanlı ve Ticaret Müşaviri Saral’a Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptığı Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi hakkında bilgi verdi. Turkish Tastes isimli kitabımızı hediye etti. Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda EYMSİB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Vural Güleç ve Vildan Akgedik’te EYMSİB’i temsil ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
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