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EİB | Alsancak Limanı özelleştirilmesi şeffaf olmalı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Alsancak Limanı’nın verimli bir şekilde hizmet vermesi için satışın olması gerektiğine inanıyoruz. Satışın kamuoyunun beklentisini karşılayacak şekilde şeffaf olması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

06 Temmuz 2023 Perşembe 14:56
EİB | Alsancak Limanı özelleştirilmesi şeffaf olmalı

Alsancak Limanı özelleştirilmeli ama kamuoyunun şeffaflık beklentisi karşılanmalı”

Türkiye'nin kendi imkanları ile inşaa ettiği İzmir Alsancak Limanı özelleştirme öncesi şeffaflık uyarısı yapıldı. 1959 yılında yapımı tamamlanan limanın Araplara satıldığı iddiasına kamuoyunda tepkiler yükselirken, özelleştirme modeli, fiyatı gibi konularda açıklama yapılmamasına meslek örgütlerinden tepkiler geliyor.

İzmir Alsancak Limanı’nın satışıyla ilgili haberler İzmir’in gündemini meşgul ederken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Alsancak Limanı’nın verimli bir şekilde hizmet vermesi için satışın olması gerektiğine inanıyoruz. Satışın kamuoyunun beklentisini karşılayacak şekilde şeffaf olması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Alsancak Limanı’nın yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Eskinazi, bu yatırımları devletin yapacak gücü olmadığını o nedenle özelleştirmenin daha doğru bir seçenek olduğunu vurguladı.

İzmir Limanı’nın 2007 yılında bir özelleştirme süreci yaşadığına dikkati çeken Eskinazi, “O yıllarda İzmir’in ihracatını domine eder konumda olan İzmir Alsancak Limanı’nın yoğunluğu nedeniyle 2004-08 yılları arasında ihracatçılar olarak 350 milyon dolar sıkışıklık zammı ödemek durumunda kalmıştık. Sonraki yıllarda Alsancak Limanı’na gerekli yatırımların yapılmaması ve hantal yönetim nedeniyle Aliağa’daki limanlar öne çıktı. Bugün İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden 9,2 milyar dolarlık ihracat olurken, Aliağa Gümrük Müdürlüğü 22,5 milyar dolar ihracatı kayda alır hale geldi. Türkiye’nin gözbebeği konumundaki Alsancak Limanı mevcut yapıda her geçen gün kan kaybediyor. Bu kan kaybı özelleştirme ile son bulacaktır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İzmir Alsancak LimanıAlsancakEIB
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