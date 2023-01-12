EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 58 firmaya, 61 ödül verdi

İhracatçılarda ödül coşkusu
İhracatçı kimlikleri yüzyıllardır süren, bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’ye ihracatı öğreten Egeli ihracatçılarda 2022 yılında ihracatın yıldızı olan firmalar ödüllerine kavuştu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülle onurlandırıldı.
PETKİM, Pergamon-Status ve Kocaer Çelik’e çifte ödül
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. olurken, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. kimya sektöründe de birincilik gururu yaşadı.
Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ödülünü geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 2022 yılında da PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. almaya hak kazandı.
Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar listesinde ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.
2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde demir ve demirdışı metaller sektörü 2 milyar 560 milyon dolarlık ihracatla ihracat şampiyonu olurken, bu ihracata en büyük katkıyı sağlayan Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe ihracat şampiyonu olurken, EİB genelinde de üçüncü sıraya yerleşti.
Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın yüzde 42’sini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılındaki 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracatına 7 bin 377 firmanın katkı sağladığının altını çizen Eskinazi, “Ödül alan firmalarımız yanında 2022 yılı ihracatımıza katkı sağlayan 7 bin 377 firmamızın hepsini kahraman olarak görüyor, kendilerini gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.
IMF, Avrupa Merkez Bankası, Dünya Bankası, OECD beklentilerine göre önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde dünyada bir resesyon beklendiğine işaret eden Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “40 yıl sonra yeniden gündeme oturan enflasyondan, enerji krizine, ekonomik istikrarsızlığa kadar benzeri görülmemiş türbülanslı bir yıla hazırlanıyoruz. 2023 yılında ihracatımızda mevcut rakamlarımızı korumak için; Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz, dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarının milli katılımını organize edeceğiz,
alım heyetleriyle ihracatçılarımızın ithalatçı firmalarla yeni işbirliklerine imza atmasını sağlayacağız.
ABD pazarında TURQUALITY Projemize önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Tasarım Yarışmalarımızla İhracatçı sektörlerimize yeni vizyoner tasarımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. URGE Projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması için girişimlerimize devam edeceğiz.”
EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan firmaların 48 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firma bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.
İzmir’den 38, Manisa’dan 7, Aydın’dan 5, Denizli’den 3, Muğla ve Uşak’tan 2’şer, Balıkesir’den 1 firma yer aldı.
EİB İhracatın Yıldızları Listesi’nde yer alan firmaların listesi aşağıdaki gibidir.
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ ARASINDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALAR İLK ÜÇ FİRMA
- PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
- PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
- KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EGE BÖLGESİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPAN
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ ÖDÜLÜ
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
Sektörlere göre ilk üç firmalar;
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
1
|
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
2
|
BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
3
|
KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
1
|
SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
2
|
AGAMER DERİ KONFEKSİYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
3
|
MARC CHANTAL DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği
|
1
|
ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği
|
2
|
YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği
|
3
|
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
1
|
ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
2
|
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
3
|
ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
1
|
ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
2
|
IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
3
|
OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
1
|
KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
2
|
İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
3
|
ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
1
|
TETRA PAK PAKETLEME SANAYI VE TICARET LTD.STI.
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
2
|
MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
3
|
TZE GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
1
|
KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
|
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
3
|
GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
1
|
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
2
|
BALTA FLOORCOVERING YER DÖŞM. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
3
|
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
1
|
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
2
|
PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
3
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği
|
1
|
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği
|
2
|
EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği
|
3
|
TREKO TARIM GIDA IÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI.
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
1
|
VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
2
|
ERAYDIN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA PETROL HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYE SAN.VE TİC.İHR.İTH .LTD.ŞTİ.
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
3
|
NEJAT ATALAN DIŞ TİCARET A.Ş.
|
elektrik/elektronik
|
1
|
SCHNEIDER ELEKTRIK SAN.VE TIC. A.Ş.
|
elektrik/elektronik
|
2
|
ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
elektrik/elektronik
|
3
|
UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|
iklimlendirme
|
1
|
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY KLİMA SİSTEMLERİ ÜRETİM AŞ
|
iklimlendirme
|
2
|
UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|
iklimlendirme
|
3
|
AKD DÖKÜM TİCARET A.Ş.
|
kimya
|
1
|
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
kimya
|
2
|
AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ
|
kimya
|
3
|
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
|
makine ve aksamları
|
1
|
TPI-KOMPOZİT KANAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
makine ve aksamları
|
2
|
TERBAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
makine ve aksamları
|
3
|
ENERCON RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KURULUM HİZ.LTD.ŞTİ.
|
otomotiv
|
1
|
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
|
otomotiv
|
2
|
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
otomotiv
|
3
|
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
savunma ve havacılık
|
1
|
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
savunma ve havacılık
|
2
|
HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
savunma ve havacılık
|
3
|
HMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
seramik ve toprak ürünleri
|
1
|
GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
seramik ve toprak ürünleri
|
2
|
ANATOLİA DOĞALTAŞ SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ
|
seramik ve toprak ürünleri
|
3
|
BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş.