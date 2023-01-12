EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 58 firmaya, 61 ödül verdi

İhracatçılarda ödül coşkusu

İhracatçı kimlikleri yüzyıllardır süren, bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’ye ihracatı öğreten Egeli ihracatçılarda 2022 yılında ihracatın yıldızı olan firmalar ödüllerine kavuştu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülle onurlandırıldı.

PETKİM, Pergamon-Status ve Kocaer Çelik’e çifte ödül

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. olurken, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. kimya sektöründe de birincilik gururu yaşadı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ödülünü geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 2022 yılında da PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. almaya hak kazandı.

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar listesinde ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.

2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde demir ve demirdışı metaller sektörü 2 milyar 560 milyon dolarlık ihracatla ihracat şampiyonu olurken, bu ihracata en büyük katkıyı sağlayan Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe ihracat şampiyonu olurken, EİB genelinde de üçüncü sıraya yerleşti.

Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın yüzde 42’sini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılındaki 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracatına 7 bin 377 firmanın katkı sağladığının altını çizen Eskinazi, “Ödül alan firmalarımız yanında 2022 yılı ihracatımıza katkı sağlayan 7 bin 377 firmamızın hepsini kahraman olarak görüyor, kendilerini gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.

IMF, Avrupa Merkez Bankası, Dünya Bankası, OECD beklentilerine göre önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde dünyada bir resesyon beklendiğine işaret eden Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “40 yıl sonra yeniden gündeme oturan enflasyondan, enerji krizine, ekonomik istikrarsızlığa kadar benzeri görülmemiş türbülanslı bir yıla hazırlanıyoruz. 2023 yılında ihracatımızda mevcut rakamlarımızı korumak için; Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz, dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarının milli katılımını organize edeceğiz,

alım heyetleriyle ihracatçılarımızın ithalatçı firmalarla yeni işbirliklerine imza atmasını sağlayacağız.

ABD pazarında TURQUALITY Projemize önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Tasarım Yarışmalarımızla İhracatçı sektörlerimize yeni vizyoner tasarımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. URGE Projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması için girişimlerimize devam edeceğiz.”

EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan firmaların 48 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firma bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.

İzmir’den 38, Manisa’dan 7, Aydın’dan 5, Denizli’den 3, Muğla ve Uşak’tan 2’şer, Balıkesir’den 1 firma yer aldı.

EİB İhracatın Yıldızları Listesi’nde yer alan firmaların listesi aşağıdaki gibidir.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ ARASINDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALAR İLK ÜÇ FİRMA

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EGE BÖLGESİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPAN

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

Sektörlere göre ilk üç firmalar;