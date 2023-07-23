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EİB | Kedi-köpek maması ihracatında hedef 100 milyon dolar

Türkiye dünyanın kedi köpek maması ihtiyacını karşılıyor, can dostların mamaları Türkiye’de üretiliyor

23 Temmuz 2023 Pazar 08:55
EİB | Kedi-köpek maması ihracatında hedef 100 milyon dolar

Kedi-köpek maması ihracatında hedef 100 milyon dolar

Dünya genelinde insanların evcil hayvanlarla yaşama isteğindeki yükseliş Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatının her geçen yıl büyümesini beraberinde getiriyor.

Türk kedi-köpek maması üreticileri, Türkiye’deki can dostlarımızın mama ihtiyacını karşıladıkları gibi ihracatta da her geçen gün hacimlerini büyütüyorlar. 2021 yılında 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatına imza atan Türkiye, kedi-köpek maması ihracatını 2022 yılında yüzde 64’lük artışla 88,5 milyon dolara taşıdı. 2022 yılında Türkiye’nin kedi-köpek maması ihraç ettiği ülke sayısı ise 89’a ulaşırken, 2023 yılında kedi-köpek maması ihracatının 100 milyon doları aşması bekleniyor.

Kedi-köpek maması üretim ve ihracatında Ege Bölgesi zirvede yer alıyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2022 yılında 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatıyla Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatının yüzde 61’lik büyük dilimine imza attıklarını dile getirdi.

Evcil hayvanlarla yaşama isteğinin dünyada son yıllarda yükselen bir trend olduğuna işaret eden Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Bu gelişmeyi iyi okuyan Türk evcil hayvan maması üreticileri yeni ve modern üretim tesisleri kurdular ve ihracata yöneldiler. Dünyanın kedi-köpek maması ihtiyacını domine ediyorlar. 2022 yılının ocak-haziran döneminde 38 milyon dolar olan ihracatımız, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 53’lük artışla 58 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın 35 milyon dolarlık kısmını Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üyesi ihracatçılar gerçekleştirdi. 2023 yılı sonunda kedi-köpek maması ihracatında 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en çok kedi-köpek maması ihraç ettiği ülke 14 milyon 245 bin dolarla Malezya olurken, İsrail 7 milyon 900 bin dolarlık kedi-köpek maması talebiyle ikinci, Irak 7,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 6,5 milyon dolarla ABD ve 3,5 milyon dolarla Yunanistan izledi.

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