EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den serbest bölge açıklaması





Toplantının açılışında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in en değerli bölgesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin ihracatçılar için bir çıkış kapısı olacağını vurgulayarak, yatırım yapmak isteyen ihracatçıları bölgede yatırım yapmaya davet etti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “Batı Anadolu Serbest Bölgesi-BASBAŞ Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayicilerin yük olarak gördüğü bir çok konunun Batı Anadolu Serbest Bölgesinde muafiyet kapsamında olduğu için çok önemli avantajlar sağladığını belirterek, “ Serbest bölgelerde yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası, yüzde 100 gelir vergisi istisnası, muhtasar ödemesi muafiyeti, KDV muafiyeti, serbest kar transferi, Gümrük Vergisi muafiyeti, KKDF muafiyeti, ucuz enerji kullanımı gibi avantajlar da ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayan deteklerdir. Sanayi yatırımları, limanları ve karayolu bağlantıları ile Bergama’da çok değerli bir yerde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi yatırım düşünen arkadaşlar için çok avantajlı bir fırsat sunuyor. BASBAŞ’ın, yatırımcıya hazır hale getirdiği fabrika ve ofis binaları sayesinde, yatırımcının bina ve arsaya sermayesini yatırmadan, faaliyet ruhsatını aldıktan sonra 1 ay içinde düğmeye basıp üretime geçebiliyor olması Batı Anadolu Serbest Bölgesine yatırım yapmanın cazibesini artırıyor” diye konuştu.

Sanayi yatırımları için yer bulmanın oldukça zorlaştığını ve bazı yerlerde fahiş fiyatlara çıktığını aktaran Jak Eskinazi, şunları söyledi: “Sanayi yatırımları için uygun yer bulmanın oldukça zorlaştığı günümüzde organize sanayi bölgelerinde arsa ücretlerinin metrekaresinin 500 dolarları geçtiği bir ortamda serbest bölgeler bu anlamda büyük fırsatlar sunuyor. İzmir’deki iki serbest bölgenin başarısı bizleri gururlandırıyor. Bu gurur halkasına yakın zamanda Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin de ekleneceğine tüm kalbimle inanıyorum. “

Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek oluşturdukları Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkelerinin yatırımlarını çekmek için İzmir’i serbest şehir yapma önerisini yineleyen Eskinazi, “İzmir’in serbest şehir olması halinde Akdeniz’in Yıldızı olma hedefine hızla ulaşacağına inanıyorum. Şimdilik serbest bölgeler hayata geçirip, İzmir’deki serbest bölgelerin sayılarını artırabiliriz. Bu konuda İzmir’de yatırımcıya yol gösterecek, üç serbest bölgemiz var. Bu üç serbest bölgenin ikisinin kurucu ve işleticisi deneyimli bir ekip bugün bizimle. ESBAŞ’ın İzmir’e kazandırdığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ)’ın ESBAŞ’ın 35 yıllık deneyimlerinden de yararlanarak bu rakamlara çok daha kısa sürede erişeceğine inancım tam” diye konuştu

Dr. Faruk Güler: “İhracatçılarımızın Serbest Bölge Avantajlarından Yararlanmasını İstiyoruz”

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler de, serbest bölge olması nedeniyle en büyük avantajı ihracatçılara sağlayacak olması nedeniyle, Batı Anadolu Serbest Bölgesini ilk önce Egeli ihracatçılara tanıtmak istediklerini belirtti. İhracatçılara, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttıracak yeni bir yatırım alanı kazandırdıklarını vurgulayan Güler, “Biz istiyoruz ki, ihracatçılarımız bin bir emek ve yatırımla uluslararası pazarlarda rekabet şanslarını arttırmaya çalışırken, bizler de bulunduğu lokasyonla ve sağladığı vergisel avantajlarla bu çabalarınızı destekleyecek, sizlere ilave rekabet gücü kazandıracak yeni yatırım alanları oluşturalım. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, böyle bir hedef için sizlerin karşısına getirebileceğimiz en doğru seçenek oldu” diye konuştu. Dr. Faruk Güler, Bölgenin, hinterlandında bulunan İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin ekonomilerine büyük fayda sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: “Marmara’da sıkışan sanayinin başka bölgelere dağıtılması noktasında Batı Anadolu Serbest Bölgesi öncelikli bir yatırım bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yabancı yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde özellikle Çinli firmaların ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. BASBAŞ’ın kısa zamanda bölgeye güçlü yatırımcılar kazandıracağına inancımız tamdır.”

Bu Yıl 4 Firma Üretime Başlıyor

Batı Anadolu Serbest Bölgesinde bu yıl 4 firmanın üretime başlayacağı bilgisini veren Dr. Faruk Güler, bu firmalardan birinin geçtiğimiz aylarda iş ilanı verdiğini ve çalışmak için başvuran bin 500 kişinin Bergama Ticaret Odası önünde uzun kuyruk oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bergama deyince bize hep iş gücü var mı diye soruyorlar. Biz de bölgeyi iyi bildiğimiz için var diyoruz. Soma, Ayvalık, Aliağa, Foça, Dikili gibi ilçeler 15 ila 25 dakika arasında bir yolculukla ulaşılabiliyor. 2023 verileriyle bu bölgenin toplam 15-49 yaş aralığındaki potansiyel istihdam oranı ise 350 bin civarında. Sadece Bergama ve Dikili’de 10 meslek yüksek okulundan yılda bine yakın mezun verilirken, yine Bergama’da eğitim veren Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerine bağlı meslek yüksek okullarından da günün şartlarına uygun mesleki eğitim gören öğrenciler, bölgede kurulacak işletmelerin kalifiye iş gücünü oluşturacak.”

Dr. Faruk Güler, bölgedeki iş gücünü, yarın gelecek yatırım çeşidine uygun olarak daha vasıflı hale getirmek için buradaki 2 meslek yüksek okulu ve 10 teknik meslek lisesi ile birlikte projeler yürütmeye başladıklarını belirterek, “Geçen yıl 80 öğrenciyle başlattığımız mentorluk eğitimini bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu öğrencilerimizi geliştirdiğimiz müfredata uygun olarak çalışma hayatına hazırlıyoruz. Ayrıca bölgedeki okulların yönetimleri mezunlarının CV’lerini toplayarak bizlerle paylaşıyor. Bu CV havuzu da eleman arayan yatırımcılar için önemli avantaj sağlıyor. Ayrıca, Bergama ASB içinde bir meslek lisesi inşa edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz de BASBAŞ olarak bu projeye destek olacağız” diye konuştu.

“BASBAŞ, İhracatçı Firmalara Benzersiz Fırsatlar Sağlıyor”

Açılış konuşmalarından sonra BASBAŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Ümit Güner’de Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki son gelişmeleri aktardı. Güner şu bilgileri verdi: “Bölgemizden karayolundan çıkan bir araç 6 saatte Avrupa’ya ulaşabiliyor. Türkiye’nin en önemli deniz, kara ve demir yolları bağlantılarının kesiştiği noktada kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip. Ayvalık, Cunda, Foça, Dikili gibi turizm merkezlerine 30 dakika mesafede olan bölgemiz beyaz yaka ve yöneticiler için çok doğru bir lokasyon. Türkiye’nin en önemli liman bölgesi Aliağa’ya 30 dakika mesafede. Tamamlandığında 120 firmaya ev sahipliği yaparken, çevre ilçelerdeki 20 bin kişinin istihdamına da imkân sağlayacak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi lojistik avantajlar, kalifiye insan gücü, sunulan teşvikler ve hizmetler bakımından ihracat odaklı üretim yapan firmalarımıza benzersiz fırsatlar sunuyor. Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsiyoruz. İzmir’de yenilenebilir enerji hem kullanım açısından hem de kümelenme noktasında öne çıkıyor. O açıdan yenilenebilir enerji firmalarına burada öncelik vereceğiz. Burada tüm bölgeye hizmet verecek 500 kişilik mutfağımız kurulmuş durumda. Önümüzdeki 5-6 yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişiye yemek üretecek gıda üretim tesisinin inşaatına başlıyoruz. Ayrıca BASBAŞ’ın bünyesinde hizmet verecek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binası tamamlanmış durumda. TIR otoparkımız ise 136 TIR kapasiteli olacak. Ayrıca 400 bin metrekarelik yeşil alan ve spor merkezi bulunacak. Bankaların da yer alacağı bölgede çok büyük firmalarla ciddi ortaklıklar kurarak Teknoloji Merkezi’ni de hayata geçiriyoruz. Bölgeye tepeden bakan ve içinde restoranın da olacağı sosyal tesisimizi de inşa edeceğiz.”