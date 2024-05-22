EİB | Mesleki eğitim Türk moda endüstrisinin baştacı

Türkiye’de emek-yoğun sektörler başta olmak üzere sanayi iş kollarına gençlerin katılımlarının yetersizliği dikkati çekiyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin mesleki eğitim ile ilgili bugüne kadar başarılı bir grafik ortaya koyamadığını, sanayi kollarının istihdam edecek nitelikli personel bulmakta zorlandıklarını, öte yandan da Türkiye’de işsizliğin TÜİK verilerine göre yüzde 8,7 olduğunu, genç nüfusta ise bu işsizlik oranının yüzde 15,6’ya ulaştığının altını çizdi.

15-18 yaş aralığındaki gençlere mesleki eğitim vermeye odaklanmalıyız

“Mesleki Eğitim, sürdürülebilirlik, inovasyon, AR-GE, Tasarım, dijitalleşme, e-ticaret, e-ihracat başlıkları Türkiye’nin öncelikli çalışma başlıkları olmalı” tespitinde bulunan EHKİB Başkanı Sertbaş, “Mesleki eğitim üretimde toplam kalitenin ve verimliliğin artması için kritik öneme sahip. Bu amaçla, Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile 2022 yılından beri Mesleğim Geleceğim Projesi’ni sürdürüyoruz. Proje kapsamında İzmir’de 10 Meslek Lisesi seçilmiş, her bir lise 5 EHKİB üyesi firma ile eşleştirildi. Seçilen meslek liselerinin “moda tasarım” ve tekstil” bölümlerine gönüllü üye firmalarca kumaş, malzeme, makinalar için bakım-onarım desteği veriliyor. Bu bölümleri seçen öğrenciler ilgili firmaların fabrikalarına geziler düzenleyerek üretim sürecini birebir görmelerini sağlıyoruz. Amacımız, gençleri Türk moda endüstrisinde uzun soluklu istihdam edilmeleri. Mesleki eğitimde 15-18 yaş aralığındaki gençlere odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’nde 319 genç burslu okuyor

Türk moda endüstrisinin katma değerli üretim için nitelikli tekstil mühendisleri istihdamına da ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Sertbaş, bu amaçla 2019 yılında “Teksil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’ye tekstil mühendisliğinin üzerinde tozu kaldırdık” diyen Sertbaş, şunları söyledi; “Bu proje ile Türkiye genelinde ilk 20.000’den- 80.000’e giren öğrencilerden, Tekstil Mühendisliği tercih eden öğrencilere asgari ücret tutarına varan oranlarda burslar veriyoruz. Bu projeyle birlikte Tekstil Mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranları yüzde 90’lara çıktı ve tekstil mühendisliğinin taban puanları yükseldi. Proje kapsamında toplam 319 öğrenci burs alıyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’nin meyvelerini sektörümüz uzun yıllar yiyecek, bugün küresel ekonomideki daralma ve yükselen maliyet artışları nedeniyle ihracat rakamlarımızın mevcut seviyelerinde tutunmasında zorlansakta, sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladığında ihracat rakamlarımız hızlı bir şekilde artışa geçecek. Türk moda endüstrisi, istihdam ve ihracatın lokomotifi olmaya devam edecek. Çünkü biz gerek sürdürülebilirlik gerekse insan kaynağı noktasında ev ödevimizi eksiksiz yerine getiriyoruz.”

Tasarıma ve tasarımcıya 20 yıldır yatırım yapıyoruz

Türk moda endüstrisinin müşterilerin koleksiyonlarını üretip ihraç eden bir profilden, kendi koleksiyonlarını tasarlayan, tasarım ihraç eden bir konuma yükseldiği bilgisini de veren EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 20 yıldır EİB Moda Tasarım Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışma sayesinde Türk moda endüstrisine yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Bu isimlerin bazıları dünyanın en önemli moda haftalarında defileler düzenliyorlar. Türkiye’nin kg başı ortalama ihraç fiyatı 1,4 dolar seviyelerindeyken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ortalama ihraç fiyatı 17-18 dolar seviyelerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı tasarım gücüyle daha da artırmak. Tasarıma yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği; İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Moda Tasarım Yüksek Okulu akademisyenlerince düzenlenen; ““Temel Tekstil Bilgilendirme Programı”, “Bilgisayar Destekli Kalıp Eğitimi”, “Bant Dengeleme ve Bant Verimliliği Eğitim Programı”, “Elde ve Bilgisayarda Kalıp Hazırlama Eğitim Programı” ve “Modelist Yardımcılığı Eğitimi” başlıklı ve her biri 3 ay süren mesleki eğitim projelerine de destek veriyor.