EİB | Moda endüstrisi, ihracatta 2024 son çeyreğinden umutlu

Moda endüstrisi, ihracatta 2024 yılının son çeyreğinden umutlu

Moda endüstrisi, tasarım gücüne ve esnek yapısına güveniyor, bu pozitif yönlerini kullanarak kaybettiği müşterileri 2024 yılının son çeyreğinde geri kazanacağına inanıyor.

Küresel resesyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklardan dolayı 2023 yılını kayıp yıl olarak geride bırakan, ihracatı yüzde 9 gerileyen, kapasite kullanım oranı yüzde 84’ten yüzde 76,4’e düşen moda endüstrisi, 2024 yılının ilk üç çeyreğinin de 2023 yılına benzer geçeceğini öngörüyor.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023’ten devam eden problemlerle 2024 yılına girdiklerini, seçimlerinde geride kalması sonrasında piyasalarda bir toparlanma beklediklerini, sıkı para politikasıyla enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte 2024 yılının son çeyreğinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında bir toparlanma beklediklerini dile getirdi.

Tasarım gücümüz ve esnek yapımızla müşterileri geri kazanabiliriz

“2024 ‘ün ilk 6 ayını zaten kaybettik” tespitinde bulunan Sertbaş, 2024 yılının ikinci yarısıyla ilgili öngörülerini şöyle özetleti: “Yılın tamamını kaybetmeyi hiçbirimiz göze alamayız. Ana ihraç pazarımız Avrupa yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma yaşayacaktır diye umuyoruz, bu noktada biz de sipariş için hazır olmalıyız. Tasarım gücümüz, esnek yapımızla kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmalıyız. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dönemlerimize döneceğimize inancım tam. Sektörümüzün geleceği için umutlu olmalıyız. Birlik içinde, sorunlara çözüm bulabilir ve sektörümüzü daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Hep birlikte, 2024'ü başarıyla tamamlayacağımıza inancım tam.”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantısında sektörünün 2023 yılı ihracat performansı hakkında konuşan Sertbaş, “Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar, Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliklerden dolayı önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm olumsuzlara rağmen Türkiye genelinde otomotiv sektörü ve kimyevi maddeler sektörünün ardından en fazla ihracat yapan 3. Sektör olmayı başardık. EHKİB’in 2023 yılı konfeksiyon ihracatı da Türkiye geneline benzer bir grafik ortaya koyarak yüzde 9’luk azalışla 1 milyar 340 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti” diye özetledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamlarındaki erimeyi durdurmak, ihraç pazarlarındaki gücünü koruması için pazarlama faaliyetlerine yoğunlaştıklarının altını çizen Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Birliğimiz, 2023 ve 2024 yılının Mart ayına kadar toplam 8 yurt dışı fuar, 1 yurt içi fuar, 1 sektörel alım heyeti, 1 URGE inceleme heyeti, 7 sektörel seminer, 5 sektörel kurs programı, 1 moda tasarım yarışması ve 1 ödül töreni gerçekleştirdi.”

Son 1 yılda 8 fuara 118 firmamızla katıldık

“Yurt dışı faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik” diyen Sertbaş, “2023 yılında Premiere Vision New York Fuarı'na Ocak ve Temmuz aylarında 18 firmayla, Almanya’da Munich Fabric Start Fuarı’na ocak ve temmuz aylarında 23 firmayla, Paris’teki Premiere Vision Fuarı'na Şubat ve Temmuz aylarında 41 firmayla katılım sağladık. 2024 yılında Munich Fabric Start Fuarı’na 23-25 Ocak 2024’te 10 firmamızla, Premiere Vision Paris Fuarı’na 06-08 Şubat 2024’te 26 firmamızla birlikte katılım sağladık. Milli katılım düzenlediğimiztoplamkatılım sağlamış olduk. Yurt içinde detarafından organize edilen17-19 Ekim 2023 tarihlerinde21-24 Kasım 2023 tarihlerinde 17. kez düzenlenen Türkiye’nin en büyük gelinlik, damatlık & abiye fuarıfuarında üyelerimizin katılımını teşvik ettik” diye konuştu.

Kalifiye iş gücü için projeler geliştiriyoruz

Türk moda endüstrisine kailife işgücü kazandırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Sertbaş, 2019 yılında gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmeleri için "Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi" isimli projeyi hayata geçirdiklerini, bu projeyle Tekstil Mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranı yüzde 90’lara çıktığını ve taban puanları yükseldiğini, proje kapsamında 319 öğrencinin burs aldığını aktardı.

Moda endüstrisinin daha katma değerli ürün ihraç edebilmesi için tasarım gücünün yüksek olmasının önemine değinen EHKİB Başkanı Sertbaş, “Yetenekli gençlerin keşfedilmesi, sektöre kazandırılması, tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla her sene Moda Tasarım Yarışmaları organize ediyoruz. EİB 17. Moda Tasarım yarışmamızı SEED teması ile Eylül ayında final organizasyonunu gerçekleştirdik. Mayıs ayının son haftasında 18.sini düzenleyeceğimiz “Analog” temalı yarışmamızın final hazırlıklarına devam ediyoruz. 18 yılda binlerce genç tasarımcıyı sektöre kazandırdık. EHKİB’in en uzun soluklu ve sektöre dokunan projesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edeceğiz

Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ve projelerine sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışıyla 2024 yılında da devam edeceklerini aktaran Sertbaş, sürdürülebilirlik ile ilgili yeni projeleri hakkında şu bilgileri verdi; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle birlikte başvuruda bulunduk ve olumlu bir dönüş bekliyoruz. Bir diğer projemiz Kümelenme Destek başvurumuzun ardından, Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı için hazırlıklarımıza hız kesmeden başladık bu ay içinde projeye başvurmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı 1. çağrısı, önemli bir bütçe ile sınır ötesi iş birliği projelerini destekleme fırsatı sunmakta ve Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Turquality/Turkish Apparel Tanıtım Projesine tüm Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Uygun görülmesi halinde sektörümüzün tanıtımı için çalışmalarımıza başlayacağız.”

İhracat ve istihdamın lokomotifi olan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda, EHKİB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edilirken, 2024 yılı iş programı karara bağlandı, 2024 yılı bütçesi 52 milyon 950 bin TL olarak oybirliğiyle kabul edildi.