EİB | Pandemide rahat giyim talebi ihracatta rekor kırdırdı

Türk moda endüstrisi 2021 yılında rahat kıyafetlerle ihracat rekoru kırdı

İnsanların pandemiyle birlikte rahat giysilere yönelmesi Türk moda endüstrisini ihracatta rekora koşturdu. Moda endüstrisi, Türkiye genelinde 20 milyar 250 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşırken, Ege moda endüstrisinin ihracatı 3 milyar doları aştı.

İzmirli konfeksiyon ihracatçıları olarak 2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracata imza attıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Denizli'nin 1,4 milyar dolar, Balıkesir'in 75 milyon dolar, Uşak'ın ise 48 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiğini dile getirdi.

2021 yılında pandemi nedeniyle rahat kıyafetlere talep artışı olduğunu, küresel tedarikçilerin coğrafi yakınlık ve taleplerine esnek karşılık bulabildikleri için Uzakdoğu yerine Türkiye'yi tercih ettiklerini anlatan Sertbaş, “Türkiye genelinde konfeksiyon dış giyim ürün grubunda yüzde 20’lik artış sağlanırken, spor kıyafetlerde bu oran yüzde 40’lar seviyesine ulaştı. EHKİB ihracatında yer alan pamuktan örme spor kıyafetlerde yüzde 141’lik artış görüldü. En büyük ihracat ürün grubumuz olan tişörtlerde yüzde 15 artış gördük. Bu rakamlar artık hedef pazarlarımızın daha rahat ürün gruplarındaki tercihlerinin arttığını yansıtıyor” şeklinde konuştu.

2022 hedefi 22 milyar dolar

Türk moda endüstrisi olarak en büyük ihraç pazarları Avrupa ülkelerinin sürdürülebilir üretim ile ilgili beklentilerine cevap verdiklerini vurgulayan Sertbaş, son dönemde Fransa, İsviçre, Danimarka başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin Türkiye'ye yöneldiğini, 2022 yılında döviz kurları ve faiz oranlarında bir stabilleşme sağlandığı ve ihracatçılarımızın finansmana erişimindeki sorunlar aşıldığı takdirde Türkiye genelinde 22 milyar dolar, EHKİB'te de 1,6 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Türk hazırgiyim sektörünün 2021 yılında ihracattaki ilk 5 ülkesi Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'ya yaptığı ihracatlarda 1 milyar dolar barajını aştığını aktaran Sertbaş, "Türkiye’den 33 ülkeye 100 milyon dolar üzerinde ihracat yaptık. Toplamda ihracat yaptığımız ülke sayısı 214 oldu. EHKİB olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler ise; İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya oldu."

Egeli konfeksiyoncuların ortalama ihraç fiyatı 16 dolar

Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının 1,3 dolar olduğunu, hazırgiyim sektöründe bu rakamın 13 dolara çıktığını ifade eden EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Egeli konfeksiyon ihracatçılarının ortalama ihraç fiyatının 16 dolar seviyesinde gerçekleştiğini, ihracatta katma değerin artması için tasarım, inovasyon, sürdürülebilirlik eksenli projelere ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.