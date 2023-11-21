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EİB'ten Rusya’ya “Türk Mobilyası” çıkarması

İhracatçı Birlik ortak standında fuar süresi boyunca sürecek tanıtımlar ile “Turkish Furniture” markasının en iyi şekilde temsil edilmesi hedefleniyor.

21 Kasım 2023 Salı 10:07
EİB'ten Rusya’ya “Türk Mobilyası” çıkarması






 

Mobilya sektörü küresel varlığını güçlendiriyor

 

Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin katılımı ile 20-24 Kasım 2023 tarihlerinde Moskova’da Mebel 2023 Fuarına ortak info stant organizasyonu gerçekleştiriyor.

İhracatçı Birlik ortak standında fuar süresi boyunca sürecek tanıtımlar ile “Turkish Furniture” markasının en iyi şekilde temsil edilmesi hedefleniyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Sektörümüz için oldukça önemli olan Mebel Fuarı, Rusya ve Doğu Avrupa'daki en büyük mobilya fuarlarından biri. Türk ihracatçılarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen bir fuar. Türkiye’den bu sene 60 firma katıldı. Fuar özellikle bu pazara odaklanan firmalarımıza tanıtım ve iş birlikleri için önemli fırsatlar sunuyor. Bizim için de sektörümüzün yurtdışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, sektörel motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkı sağlayacağına inandığımız ortak bir organizasyon olma özelliği taşıyor.” dedi.

Rusya’ya mobilya ihracatı hedefi 100 milyon dolar

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Rusya pazarı sektörümüz için 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 13 artışla 55,6 milyon dolarlık ihracatla potansiyelini koruyan bir pazar olma özelliğini sürdürüyor. Yakın vadede Rusya’ya 100 milyon dolar mobilya ihracatı hedefliyoruz. Mebel Fuarını mobilya endüstrisinin başarılarının bir yansıması olarak görüyorum. Mobilya sektöründeki kapasitemizin ve potansiyelimizin tanıtılması amacıyla; “Turkish Furniture” markasına vurgu yaparak bu sene 4 İhracatçı Birliğimizi temsilen fuarda yerimizi aldık.” diye konuştu.

Aynı zamanda Türkiye Moskova Ticaret Müşaviri Mustafa Gökçeoğlu, Türkiye standını ziyaret ederek katılımcı firmalarla görüştü ve başarı dileklerini iletti.

Son Güncelleme: 21.11.2023 10:12
Anahtar Kelimeler:
MobilyaEIB
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