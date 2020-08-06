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EİB | Türk doğal taşına katma değer katma seferberliğine 398 proje başvurdu

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:46
EİB | Türk doğal taşına katma değer katma seferberliğine 398 proje başvurdu


Evde kaldılar, Türk doğal taşına değer katacak tasarımlara imza attılar

Kabe’den Beyaz Saray’a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli projelerini süsleyen Türk doğal taşına daha fazla katma değer katmak amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nda, Türk doğal taşına değer katma seferberliğine 398 proje ortak oldu.

Pandemi döneminde evde kalan mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencileri ve mezunları Türkiye’nin ihracatta öne çıkan ürünlerinden doğal taşa daha fazla katma değer kazandıracak tasarımlara imza attı.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen, Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına toplamda 398 başvuru olurken, profesyonel kategorisinde 202, öğrenci kategorisinde ise 196 dosya dereceye girmek için yarışacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya

Türk doğal taşları işlenmiş ürüne dönüşecek

Türkiye’nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olduğunu, Ege Bölgesi’nin doğal taş ihracatında lider konumda bulunduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye’nin doğal taşlarının işlenmiş ürün olarak ihracatını artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Jüri üyelerinin eserlerle ilgili değerlendirmelerinin devam ettiği bilgisini veren Kaya, “İlk yıldan alınan dosya başvuru sayısının ve niteliğinin fazlalığı bizleri şimdiden ikinci yılımız için çok heyecanlandırıyor. EMİBAMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları buluşturacak bir platform oluşmayı amaçlarken, doğal taş ihracatında rekabet gücünü artıracak ve tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin gelişime de öncü olacak” şeklinde konuştu.

Doğal taş projeleri 3 kategoride değer bulacak

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’na yapılan başvuruların 3 kategoride değerlendirileceğini anlatan Başkan Kaya, kategorileri ise şöyle özetledi; “Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, dış mekan projeleri ve iç mekan uygulamaları ile mobilya ve aksesuar tasarımları. Sponsor firmanın ve jüri üyelerinin kararı doğrultusunda finale kalan projeler arasından seçilecek bir tasarımın üretilmesi ve tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulması da söz konusu olacak. Jürinin seçtiği bir finalist projeye ise bir yıl süresince ürün ve iş geliştirme mentorluğu sağlanacak.”

AMORF’un jürisinde kimler var?

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın jüri heyeti Platformİzmim Yönetim Kurulu Saymanı Gülçin Çalandağ, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Demet Binan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan, Tasarımcı Emre Yusufi, İç Mimar Hakan Kütahya, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Gülay Hasdoğan, Endüstriyel Tasarımcı Buket Hoşcan Bazman, İç Mimar Erman Bazman, Sezgin Marble Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin ve Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen’den oluşuyor.

Mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler ile mezunlarının katılımına açık olan AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, toplamda 10 projeye 10’ar bin TL tutarında para ödülü verilecek.

Ayrıca, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı'na sunacağı projenin onaylanması durumunda, finale kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilmesi söz konusu olacak.

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