EİB | Türkiye 80 bin ton kiraz ihracatı hedefliyor

Türkiye 80 bin ton kiraz ihracatı hedefliyor



Erkenci kiraz çeşitleri ve iklimsel avantajlarıyla Kuzey Yarımkürenin ilk kirazını üreten merkezlerden biri olan, kirazın başkenti İzmir Kemalpaşa’da “Kiraz Hasat Şenliği” düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi “Kiraz Hasat Şenliği”ne video konferans ile bağlanırken, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Gönülbağı, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, muhtarlar, üreticiler yoğun katılım gösterdi.



Kemalpaşa’nın üretiminin yüzde 70’i ihraç oluyor

Türkiye’nin çok zengin bir ekolojiye sahip olduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, 4 mevsim ve 7 iklimin Anadolu coğrafyasında yaşandığını, bu iklimin Türkiye’yi kiraz üretiminde dünya lideri yaptığını kaydetti. Kirişçi, “Kiraz üretiminde erkenci bir ürünü yetiştiriyor olmak üreticilerimize avantaj sağlıyor. İzmir, Türkiye’nin kiraz üretiminin yüzde 13’ünü yaparken, Kemalpaşa İzmir’in kiraz üretiminin yüzde 63’ünü yapıyor. Kemalpaşa’daki üretimin yüzde 70’i ihraç oluyor. Üreticilerimizi bugüne kadar destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yüzyılın lokomotifi tarım ve hayvancılık olacak. Planlı tarım, sözleşmeli üretim adımlarını atacağız. 1 karış boş arazi bırakmayacağız” diye konuştu.



Uçak; “İzmir Türkiye’nin, Kemalpaşa İzmir’in birincisi”

Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin ihracatla daha fazla katma değer bulduğuna temas eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “İzmir 100 bin tondan fazla kiraz üreterek Türkiye birincisi olurken, Kemalpaşa’da 52 bin ton kiraz üreterek İzmir birincisi oldu. Üreticilerimizin emeklerinin, alın terlerinin karşılığını bulması için ihracatçılar olarak yoğun mesai harcıyoruz. 2023 yılında 80 bin ton kiraz ihraç ederek ülkemize 200 milyon dolar kazandırmayı hedefliyoruz. Kirazı Türk tarım ürünlerinin lokomotif ihraç ürünü haline getirmek için üreticilerimiz, firmalarımız, Bakanlığımız, Üniversite ve Enstitülerimiz hep birlikte ortak paydada hareket edip dünya ihraç pazarındaki yerimizi artırabiliriz” dedi.

Türk kirazının en büyük ihraç pazarları hakkında da bilgi verensözlerini şöyle sürdürdü; “En önemli pazarlarımız Almanya ve Rusya. Hindistan, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde kirazımız çok seviliyor ve bu ülkelere ihracatımızı artırma potansiyelimiz bulunuyor.”

Kemalpaşa’nın dünyanın en lezzetli kirazını yetiştirdiğini aktaran Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da 1., dünya genelinde de ilk 10 ülke arasında olduğunu, tarımı savunma sanayii gibi strateji sektör olarak gördüklerini vurguladı.

Pandemi döneminde tüm dünyanın evlere kapandığı süreçte Türk üreticisinin üretime devam ettiğinin altını çizen Kırkpınar, “Kendi kendimize yetmenin ne kadar önemli olduğu pandemide görüldü. Ne kadar zengin olursanız olun dışarıdan almanızın mümkün olmadığını gördük. Üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Türk üreticisi son yıllarda altın çağını yaşıyor” tespitinde bulundu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türk tarımının dünya için çok kıymetli olduğunu, Türk çiftçisinin sadece 85 milyonluk Türkiye için değil, dünya genelinde milyarlarca insan için üretim yaptığını, 2020 yılından bu yana Türkiye’nin tarımsal üretiminin arttığını dile getirdi.

Kemalpaşa’da 3 bin 300 üreticinin 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yaptığına işaret eden Özen, “Kemalpaşa’dan aldığımız numunelerin hiçbirinde kalıntı çıkmıyor. Kaliteli ürün ürettikleri için Kemalpaşalı üreticilerimizin ellerine sağlık, kirazımızı kaliteli ürettiğimiz sürece emeğimizin karşılığını alacağız” dedi.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, kiraz üretiminde işçilik ücretleri başta olmak üzere girdi maliyetlerinde büyük artışlar yaşadıklarını, bu maliyetleri karşılayacak bir fiyat politikası beklentileri olduğunu ifade etti.