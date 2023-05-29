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EİB | Türkiye’nin gündemi ekonomi ve ihracat olmalı

Zorlu seçim sürecinin ardından gözler iş dünyasına çevrildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Seçim bitti dövizin üzerindeki baskı kaldırılmalı" dedi 

29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30
EİB | Türkiye’nin gündemi ekonomi ve ihracat olmalı

EİB | Türkiye’nin gündemi ekonomi ve ihracat olmalı

 

  

Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk kez iki turlu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadı. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52’lik oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. 

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde de TBMM’de çoğunluğu kazanmıştı. 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte Hükümetin hızla kurulmasını ve Uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılmasını, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini kaydetti. 

Türkiye’nin seçime giderken döviz üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu, finansmana erişimin zorlaştığını aktaran Eskinazi, “İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir. Bu adımlar hızlıca atıldığı takdirde 2023 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin artmasıyla ülkemizin döviz sıkışıklığını giderebiliriz” şeklinde konuştu. 

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