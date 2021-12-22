Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

EİB | Turşu ihracatı 300 milyon dolara yükseldi

Türkiye’nin turşu ihracatının yüzde 80’i Ege Bölgesi’nden yapıldı, En çok kornişon ve biber turşusu ihraç edildi, Türk turşusunu en çok Almanya, Hollanda ve ABD talep etti.

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:39
EİB | Turşu ihracatı 300 milyon dolara yükseldi

Dünya’nın turşusunu kurduk

 

Sonbahar ve kış mevsimlerinde sofraların vazgeçilmezi doğal antibiyotik deposu turşuda Türkiye’nin ihracatı 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2021 yılında 129 ülkenin sofralarını turşuyla donattı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2020 yılını 277 milyon dolarlık turşu ihracatıyla kapattığını, 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde turşu ihracatının yüzde 12’lik artışla 268 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

Türk turşu sektörünün son derece modern tesislerinde, kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu üreterek 129 ülkeye ihraç ettiği bilgisini paylaşan Uçak, turşunun vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde turşuya talep artışı olduğunu aktardı.

Türkiye’nin yıllık 55 milyon ton taze meyve sebze ürettiği bilgisini paylaşan Başkan Uçak, “Turşu üretimi taze meyve sebzede sezonunda taze olarak tüketilemeyecek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor, katma değeri artırıyor. Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve kalite sayesinde Türkiye’nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2021 yılının 11 aylık diliminde gerçekleştirdiğimiz 300 milyon dolarlık turşu ihracatının 240 milyon dolarını Egeli ihracatçılarımız yaptı” şeklinde konuştu.

Turşu ihracatında en çok talen kornişon ve biber turşusuna 

Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 133 milyon 250 bin dolarlık tutarla kornişon turşusu olurken, biber turşusu 132 milyon 860 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi.

Türk turşusunu en çok Almanya talep etti

2021 yılının Ocak – Kasım döneminde, Almanya 76 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle zirvede yer alırken, Hollanda 47 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne 32 milyon dolarlık, İngiltere’ye 25 milyon dolarlık, Romanya’ya ise; 11 milyon dolarlık turşu gönderdi. Turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısı da 129 oldu.

Anahtar Kelimeler:
TurşuEIBTurşu Ihracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahim - Sen | Danıştay ayrımcılığa dur dedi
Sahim - Sen | Danıştay ayrımcılığa dur dedi
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yeni kararların etkileri izleniyor
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yeni kararların etkileri izleniyor
Vergilere büyük zam | Gece yarısı açıklandı
Vergilere büyük zam | Gece yarısı açıklandı
TL değer kazandı, akaryakıt zamları iptal etti
TL değer kazandı, akaryakıt zamları iptal etti
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Yüzde 15 geriledi
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Yüzde 15 geriledi
Bir günde Dolar yüzde 9, Euro yüzde 10 arttı
Bir günde Dolar yüzde 9, Euro yüzde 10 arttı
TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti
TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti
İhracatçılardan reform çağrısı | Yapısal önümüzü görmek istiyoruz
İhracatçılardan reform çağrısı | Yapısal önümüzü görmek istiyoruz
Akaryakıt zam üstüne zam yiyor | Daha büyüğü yolda
Akaryakıt zam üstüne zam yiyor | Daha büyüğü yolda
JP Morgan, Türk Lirası işlemlerine son verdi
JP Morgan, Türk Lirası işlemlerine son verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim