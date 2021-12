EİB üyeleri Hollanda ve Belçika’ya 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu

EİB üyeleri Hollanda ve Belçika’ya 1 milyar dolar ihracat hedefi koydular

2021 yılı için ortaya koyduğu 1,2 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri tedarikinde reexport merkezi konumundaki Hollanda ve Belçika’yı radarına aldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda 28 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihlerinde Hollanda ve Belçika’da taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerine yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Hollanda ve Belçika’ya yönelik “Ticaret Heyeti”ne 11 firma ile katıldıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Hollanda ve Belçika’da çok sayıda ikili iş görüşmesi yanında ithalatçı firmaların ziyaret edildiğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır fiziki etkinlik yapamadıkları bilgisini veren Başkan Uçak, “Pandemi sürecinde üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettik. Uzun bir aranın ardından fiziki etkinliklerimize de Hollanda Belçika Ticaret Heyetimiz ile başladık. Avrupa’da özellikle son bir aylık dönemde vaka sayılarının artması ile etkinliğimizi biraz olumsuz etkilese de firmalarımıza tekrar yüz yüze görüşmelere başlamaları için bir fırsat sağlamış olduk. Hem gelen alıcıların son derece kaliteli olması ve Türk firmalarımız için potansiyel arz etmesi, hem de yapılan firma ve kurum ziyaretleri ile Hollanda ve Belçika’daki meyve sebze ve gıda tedarik sisteminin yerinde görülmesi organizasyonun en büyük artısı oldu. Umuyorum önümüzdeki aylarda vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla daha fazla etkinlik yapabileceğiz” diye konuştu.

Hollanda’nın yıllık 10 milyar dolar taze meyve sebze, 7 milyar dolar meyve sebze mamulleri ithalat ettiğine temas eden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Belçika da 3,5 milyar dolar yaş meyve sebze ve 4,5 milyar dolar meyve sebze mamulleri ithalat ediyor. Hollanda ve Belçika aynı zamanda reeksport merkezi. Avrupa’nın tedarikçisi konumundalar. Yıllık 25 milyar dolar taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ithal eden bu ülkelere 2020 yılında Türkiye’den 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu iki ülkeye ihracatımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. Hollanda ve Belçika pazarlarında tanıtım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek.”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Hollanda ve Belçika’ya yönelik “Ticaret Heyeti”nin Brüksel’deki kısmına Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'da katılım gösterirken, “HEMSİ TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş., AKTAT TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş., DNZ-DENİZ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., PİA FRUCHT GIDA LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ., FORM AGRO TARIM ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş., UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK LTD. STI., CENA DIŞ TİCARET VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş., ONTAD GIDA İNŞAAT LTD. ŞTİ., SPİLOS GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ, BEYOBASI TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ., ve İNSUS DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş.” firmaları katıldı.