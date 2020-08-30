EİB | Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan’dan oluşan bir heyet Birlik üyesi yaş meyve sebze mamulleri ihracatçısı firmalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi.

“Mamul ihracatının yüzde 40’nın gerçekleştiği bölgemizde, Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor. İlk 7 ayda başta Almanya’ya 143 milyon dolar, ABD’ye 106 milyon dolar, Irak’a 91 milyon dolar, İngiltere’ye 67 milyon dolar, Hollanda’ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik.”

Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde en çok ihraç edilen ürünlerin kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve konsantreleri, sular ve gazlı içecekler, turşular, domates salçası, konserve sebzeler olduğunu sözlerine ekledi.

“Pandemide bile artan ihracatımız ve başarımız birleştiren, bir ve beraber kılan, kaynaştırarak, ortak akıl ile oluşturduğumuz stratejimizdeki kazanımlarımızın sonucudur. Özellikle kadın girişimcilerimizi gıda sektöründe yönetici olarak görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kadın girişimcilerimizin her zaman arkasındayız. El ele omuz omuza çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretin ilk durağında Turgutlu’da Türkiye’nin önemli konserve ihracatçılarından Lidya Konservecilik San. ve Tic. Ltd.Şti vardı. Firmanın fabrika müdürü Tolga Selim Kağan ile yaklaşan turşu sezonuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Üç nesildir tarım sektöründe bulunan Yılmazlar Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin genç kadın girişimcisi Öznur Yılmaz da ziyaret edilen firmalar arasındaydı. Yılmaz, kendi markalarıyla yurtdışına açılmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaretin bir diğer durağı da konserve sektörünün tecrübeli firmalarından Susitaş A.Ş.’di. Sahibi Cihangir Hür’ü Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisinde ziyaret eden heyet, firmanın sektöre ilişkin beklentilerini dinledi.

Son olarak kuru meyve ile dondurulmuş meyve ve sebze sektörünün önemli ihracatçılarından Birlik üyesi Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ziyaret edilerek firma sahipleri Niyazi Memur ve Safa Memur’la gündemdeki gelişmeler konuşuldu.