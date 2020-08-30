Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

EİB | Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Yaş meyve sebze mamulü ihracatçıları 1 Ocak-28 Ağustos döneminde yüzde 6 artışla ihracatını 1 milyar 24 milyon dolara taşıdı.

30 Ağustos 2020 Pazar 15:15
EİB | Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan’dan oluşan bir heyet Birlik üyesi yaş meyve sebze mamulleri ihracatçısı firmalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi.

“Mamul ihracatının yüzde 40’nın gerçekleştiği bölgemizde, Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor. İlk 7 ayda başta Almanya’ya 143 milyon dolar, ABD’ye 106 milyon dolar, Irak’a 91 milyon dolar, İngiltere’ye 67 milyon dolar, Hollanda’ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik.”

Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde en çok ihraç edilen ürünlerin kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve konsantreleri, sular ve gazlı içecekler, turşular, domates salçası, konserve sebzeler olduğunu sözlerine ekledi.

“Pandemide bile artan ihracatımız ve başarımız birleştiren, bir ve beraber kılan, kaynaştırarak, ortak akıl ile oluşturduğumuz stratejimizdeki kazanımlarımızın sonucudur. Özellikle kadın girişimcilerimizi gıda sektöründe yönetici olarak görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kadın girişimcilerimizin her zaman arkasındayız. El ele omuz omuza çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretin ilk durağında Turgutlu’da Türkiye’nin önemli konserve ihracatçılarından Lidya Konservecilik San. ve Tic. Ltd.Şti vardı. Firmanın fabrika müdürü Tolga Selim Kağan ile yaklaşan turşu sezonuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Üç nesildir tarım sektöründe bulunan Yılmazlar Konservecilik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin genç kadın girişimcisi Öznur Yılmaz da ziyaret edilen firmalar arasındaydı. Yılmaz, kendi markalarıyla yurtdışına açılmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaretin bir diğer durağı da konserve sektörünün tecrübeli firmalarından Susitaş A.Ş.’di. Sahibi Cihangir Hür’ü Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisinde ziyaret eden heyet, firmanın sektöre ilişkin beklentilerini dinledi.

Son olarak kuru meyve ile dondurulmuş meyve ve sebze sektörünün önemli ihracatçılarından Birlik üyesi Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ziyaret edilerek firma sahipleri Niyazi Memur ve Safa Memur’la gündemdeki gelişmeler konuşuldu.

EİB | Yaş meyve ve sebze ihracatında 1 milyar dolar hedefine kilitlendi
EİB | Yaş meyve ve sebze ihracatında 1 milyar dolar hedefine kilitlendi
EİB | İSO İkinci 500 Listesinde Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı
EİB | İSO İkinci 500 Listesinde Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı
Limondaki ihracat kısıtlaması kaldırıldı | EİB hedef büyüttü
Limondaki ihracat kısıtlaması kaldırıldı | EİB hedef büyüttü
EİB | Türk doğal taşına katma değer katma seferberliğine 398 proje başvurdu
EİB | Türk doğal taşına katma değer katma seferberliğine 398 proje başvurdu
EİB | Pandemiye rağmen taze meyve sebze ihracatında rekor
EİB | Pandemiye rağmen taze meyve sebze ihracatında rekor
EİB | Diyabet hastaları için üretilen üzüme talep yağdı
EİB | Diyabet hastaları için üretilen üzüme talep yağdı
EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
EİB | Egeli ihracatçılar ASEAN ülkeleriyle STA müzakerelerinin hızlanmasını istiyor
EİB | Egeli ihracatçılar ASEAN ülkeleriyle STA müzakerelerinin hızlanmasını istiyor
Anahtar Kelimeler:
EIBHaberHaberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken | Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı
Palandöken | Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı
30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel reklam filmi
30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel reklam filmi
Kaptanoğlu | Türk Tersaneciliği uçak gemisi üretme yeteneğine sahip 
Kaptanoğlu | Türk Tersaneciliği uçak gemisi üretme yeteneğine sahip 
2. Güç ünitesinin kor tutucusu Akkuyu NGS sahasında
2. Güç ünitesinin kor tutucusu Akkuyu NGS sahasında
Kahramanmaraş’ın tarım arazileri, Masdaf’la hayat buluyor
Kahramanmaraş’ın tarım arazileri, Masdaf’la hayat buluyor
Forexde Kaldıraç Kavramı
Forexde Kaldıraç Kavramı
Somfy Tente Motorları ile konfor kat yaz keyfine
Somfy Tente Motorları ile konfor kat yaz keyfine
Kadınlar sanatla buluşuyor
Kadınlar sanatla buluşuyor
İBB organik atıkları kaynağında ayrıştırarak enerji üretecek
İBB organik atıkları kaynağında ayrıştırarak enerji üretecek
Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı
Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim