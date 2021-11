Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Altında

Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Altında. Gözler 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu'nda.

Ekim ayında TÜFE yüzde 2,76 olan beklentilerin altında yüzde 2,39 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Eylül’deki yüzde 19,58 seviyesinden Ekim ayında yüzde 19,89’a yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, tedarik sıkıntısı ve arz sorununa ek olarak, kurdaki sert yükseliş enflasyonun artışına neden oldu. Çekirdek TÜFE yüzde 16,98’den ise yüzde 16,82’ye geriledi.

ÜFE ise aylık bazda yüzde 5,24 artış gösterirken, yıllık artış bir önceki aydaki yüzde 43,96 seviyesinden Ekim’de yüzde 46,31’e yükselmiş oldu.

TÜFE tarafında eğitim yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,43 ile ulaştırma en çok artış gösteren sektör grupları olurken, Ekim ayında düşüş gösteren grup olmadı.

ÜFE tarafında ise en fazla artış yüzde 20,85 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde ve yüzde 19,38 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti. TÜFE tarafında olduğu gibi ÜFE tarafında da düşüş gösteren grup olmadı.

Açıklanan enflasyon verisi sonrasında BİST100 endeksi yatay seyrini korurken, Dolar / TL 9,67 seviyesinden 9,63’e geriledi. Dolar/TL tarafına detaylı bakılacak olursa Eylül ayındaki faiz indirimi ile hızlanan TL varlıklardaki değer kaybı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu görüşmesi sonrasında, TCMB Kurulundan 3 üyenin görevden alınıp, Ekim ayında beklentilerin üstünde 200 baz puan indirim yapılması ile devam etti. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldıklarını duyurması, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin Türkiye karşıtı mesaj yayımlaması ile Dolar / TL kuru 9,85’i test etti.

Sonrasında ülkelerin Viyana Sözleşmesinin 41. Maddesine uyulacağının bildirilmesi ise gerilim azalırken, geçtiğimiz hafta sonu Roma’da gerçekleşen G – 20 Zirvesinde Erdoğan – Biden görüşmesinde ılımlı mesajlar verilmesi Dolar / TL’in 9,50’lere kadar geri çekilmesini sağladı.

BİST100 endeksi ise faiz indirimleri ardından yabancı yatırımcıların Borsa’daki etkisinin azalıp yerli yatırımcıların endeksteki ağırlıklarının artması ile son 10 gündür yükseliş trendinde. Ayrıca bilanço döneminde olunduğundan özellikle bankacılık tarafından gelen güçlü bilançolar endeksi destekliyor.

Tüm dünyada gıda fiyatları, emtialardaki yükseliş, tedarik sıkıntısı ile arz sorunlarının yaşanması, coronavirüs pandemisi ile birlikte ön plana çıkan yüksek enflasyon sıkıntılarının devam etmesi sonrası piyasalar bugün gerçekleşecek Fed faiz kararı ardından Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Powell’ın her seferinde geçici enflasyon vurgusu yapması sonrası dünyada yüksek enflasyonun devam etmesi ile bugünkü toplantının önemi daha da artmışa benziyor. Son toplantıda Powell Kasım ya da Aralık ayında varlık alımlarının azaltılacağının başlanacağını bildirmişti.

TCMB’nin 18 Kasım’da Para Politikası Kurulu toplantısında en önemli gündem maddeleri yüksek gıda fiyatları, tedarik sıkıntısı, varyantlar kaynaklı coronavirüs salgını, jeopolitik riskler ile siyasi konular ve bunlara ilişkin oluşan ekonomi adımları olacaktır.

Son TCMB Toplantısında 200 baz puan indirim yaparak Politika faizini yüzde 16,00’e çeken TCMB’den karar metninde sıkı duruş ibaresine yer vermedi. Gelişmekte olan ülkelere paralel yüksek enflasyonun geçici olduğunu ön gören Merkez, karar metinine '' Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirildi'' ifadesi eklendi. Bu ifade önden yüklemeli faiz indimi olarak algılandı. Kasım ve Aralık aylarında bir miktar daha faiz indirimi olabileceği algısı ile son 2 ayda yapılan 300 baz puan faiz indirimi ardından PPK faiz indirimi kapısını açtı. Çekirdek enflasyondaki geri çekilme ile birlikte TCMB’den yıl sonuna kadar 100 baz puan arası faiz indirimi ön görüyoruz.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafindan genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların

yatırım kararlarına uygunluğu tarafimızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki

hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.