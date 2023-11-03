Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı





Son Dakika; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı. Yıllık enflasyonu yüzde 126,18 olarak hesaplandı. TUİK ise Türkiye'de aylık enflasyon verileri Merkez Bankası beklentilerinin altında ilan etti. TUİK verilerine göre aylık yüzde 3,43, yıllık bazda ise 61,36 olarak duyurdu.



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı.

İSTANBUL'DA ENFLASYONDA SINIRLI DÜŞÜŞ

İTO 1 Kasımda İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı. İstanbul’un eylül ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olmuştu. Veriler perakende fiyatlarda enflasyonun sınırlı da olsa yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdi.

GÖZLER TÜİK ENFLASYON ORANLARINDA

Öte yandan yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon TÜİK tarafından belirleniyor. TÜİK ekim ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak.