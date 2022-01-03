Ekmeğe Türkiye genelinde zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan enflasyon nedeniyle kendilerine zam talebi geleceğini belirterek, "Biz de makul seviyede olması için çalışacağız" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarına ilişkin Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısındageleceğini işaret etti. Balcı açıklamasında, “Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur” dedi.

Halil İbrahim Balcı’nın ekmek zamlarına ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2021'de sağladığımız başarıyı 2022'de de gerçekleştirmek istiyoruz. Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir. Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz.”