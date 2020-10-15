Ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zam geç kalınmış bir zam

Ekmek beslenmenin temel taşı. Bilinen en eski gıdalardan olan ekmek, Türkiye'nin de dahil olduğu dünyanın pek çok ülkesinde insanların en temel yiyeceği. İstanbul'da bugün itibariyle ekmeğe yüzde 20 zam geldi. İstanbul'da 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı. Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı, Toya Makine CEO’su ve Bay Bread Fırıncılık kurucusu Serdar Yalçınkaya, “Bu zam geç kalınmış bir zamdır” dedi ve ekmek zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Un fiyatları bir yılda yüzde 32.5, pasta maliyetleri 8 ayda yüzde 60 arttı. Fırıncıların, maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek 2019 Aralık’tan bu yana talep ettikleri ekmek zammı, 2020 Eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. İstanbul'da 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı. Buna göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL’den 7.50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL’den 1.50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

Girdiler yüzde 30, 40, 50, 60 hatta bazı kalemlerde yüzde 100 arttı

“Ekmek bir sanayi ürünüdür. Hammaddesi un, su, tuz ve maya olan bir sanayi ürününün ülkemizde gerçekleşmekte olan ekonomik değişimlerden nasibini almaması gerçekçi olamaz.” Diyen Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki iş gücü, enerji ve hammadde maliyetlerinin artıyor olması ekonominin durumuyla ve ithal edilen enerji ve hammaddelerle alakalıdır. Girdilerinin yüzde 30, 40, 50, 60 hatta bazı kalemlerde yüzde 100 arttığı bir üründen bahsediyoruz. Ekmeğin satış fiyatının belirlenmesinde üretici sanayici iş kolunda çalışan müteşebbisler ve yatırımcılar ürünlerinin fiyatlarını belirleyemiyorlar. Devletimizin öncelikle hiçbir sanayi mamulünde belirleyici olmaması gerektiğini, döviz kurlarının bile dalgalı kura dönüştürülerek serbest piyasada arz, talep dengeleriyle oluştuğu bir ortamda ekmeğin fiyatının sabitlenmesi veya devlet kurumları tarafından onaylanmasının gerekiyor olması olmaması gereken bir şeydir.

Kimi fırının kapasitesi 20 bin, kimi fırının kapasitesi 2 bin ekmek

Üreticilerin koşulları ve şartları farklılık gösteriyor. Kimi fırın üretimini modern teknoloji ile yaparken, kimi fırın üretimini insan gücü ağırlıklı yapıyor. Maliyetlerde değişkenlik oluşuyor. Kimi fırının iş yeri ana caddede, kimi fırının iş yeri arka sokakta. Dolayısıyla kira maliyetleri farklılık gösteriyor. Kimi fırının kapasitesi günde 20 bin ekmek, kimi fırının kapasitesi günde 2 bin ekmek. Bu da üretim miktarından ötürü maliyete farklılık oluşturan bir unsur.

Yapılan zam geç kalınmış bir zamdır

Söz konusu olan zam geç kalınmış bir zamdır. Ancak yine de gerekli kamu, kurum ve kuruluşlarına anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz. Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bu zammı almak için gösterdikleri mücadeleyi de takdir ediyoruz.”

Bay Bread: Yeni lezzetleri tutkuyla tasarlayıp, misafirlerine fırından çıktığı gibi en taze şekilde sunan Bay Bread, ilk şubesini Mart 2017'de açmıştır. Kurulduğu günden bu yana katkı maddesi içermeyen doğal ve yerel malzemeler kullanarak geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunmaktadır. Bay Bread, stratejik lokasyonlarda açılan yeni mağazaları ile durmadan büyürken, deneyimli ve işini aşkla yapan kadrosu ile marka kimliğini en iyi şekilde yansıtarak "Yeni Nesil Fırıncılık" konseptini hayata geçirmektedir. Klasik fırıncılık anlayışını daha ileriye taşıyan; ekmekten tatlıya, çay ve kahveden dondurulmuş ürünlere uzanan geniş ürün gamına ek olarak, yeni lezzetlere de öncü olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Üretim fabrikasını 2015 yılında İstanbul'da kuran Bay Bread, Ümraniye'de yer alan fabrikada tüm ürünlerini son teknolojiyi kullanarak, gıda mevzuatına ve yüksek kalite kontrol standartlarına uygun hijyenik koşullarda üretmektedir. Türkiye'de bir ilke imza atan imalat modeliyle amaçlanan ülkemizdeki üretim verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştırarak sektörün rekabet gücünü arttırmaktır.