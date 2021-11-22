Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ekmeğe zam | En az 4 lira olması isteniyor

Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada un çuvalının fiyatı 360 TL’ye yükseldi. Kamudan acil destek bekleyen fırıncılar 3-4 TL aralığında ekmek satışına başlayacak.

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:10
Ekmeğe zam | En az 4 lira olması isteniyor

Ekmeğe zam | En az 4 lira olması isteniyor


Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği vurdu. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırırken, devletten acil destek noktasında harekete geçilmesi bekleniyor. Erzurum'da protesto amaçlı ekmek üretimi azaltılırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da da fırıncılar harekete geçiyor.

Sözcü Gazetesi'nden Taylan Büyükşahin’in haberine göre yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söyledi. Fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini anlatan Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını belirtti.


EKMEĞE ZAM ÇARE OLMAZ

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. “Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler” diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”

Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.

‘KÂR EDELİM DEMİYORUZ FIRINLAR AYAKTA KALSIN YETER'

Fırınların çoğunun kapasitesinin altında üretim yaptıklarını söyleyen Cihan Kolivar, ekmeğin yanı sıra kapasite açığını kapamak için poğaça, simit, pasta ve kurabiye gibi ürünlerin satıldığını belirtti. Ancak son dönemde gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün de düşmesi nedeniyle bu ürünlerin de pek satılmadığını anlatan Kolivar, “Ekmeğe acil bir çözüm bulalım. Biz kâr edelim demiyoruz, ortak karar alalım. Fırınlarımız ayakta dursun. Ruhsatlı ve üretim izni olan fırınlar için günlük un, maya, tuz, işçinin parası, doğalgaz, elektrik ve suda acil çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

3-4 aylık vadeli un satışının da bittiğini dile getiren Kolivar, bu durumun fırıncıyı zora soktuğunu kaydetti.
 

Anahtar Kelimeler:
EkmekEkmeğe Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirketinizin Instagram Hesabını Nasıl Yönetmelisiniz?
Şirketinizin Instagram Hesabını Nasıl Yönetmelisiniz?
Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski
Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
Mavi Marmara gemisi yeniden satışa çıkarıldı
Mavi Marmara gemisi yeniden satışa çıkarıldı
Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi
Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi
Dedeman ilk franchise oteli ile Adıyaman'da
Dedeman ilk franchise oteli ile Adıyaman'da
Benzin, motorin ve otogaza yeniden zam
Benzin, motorin ve otogaza yeniden zam
Son dakika dolar | Faiz indi dolar yeniden fırladı
Son dakika dolar | Faiz indi dolar yeniden fırladı
176 Milyar Dolarlık Oyun Sektörüne Türk Hamlesi
176 Milyar Dolarlık Oyun Sektörüne Türk Hamlesi
Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?
Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim