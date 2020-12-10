Ekmek ve unlu mamuller sektörünün yerliliği korunmalı





Pandemi süreci, doğal ve sağlıklı beslenmenin, üretmenin, ulaşılabilirliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Türkiye Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı, Toya Makine ve Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya, 12 – 18 Aralık Yerli Malı Haftası’na dikkat çekerek, Türkiye’de üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini artırmak için tüm sektörlerin işbirliği içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı, Toya Makine ve Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya, 12 –18 Aralık Yerli Malı Haftası’nda tasarruf yapmanın, milli kaynakları işletmenin, temel tüketim maddelerinin öz kaynaklardan karşılanmasının önemine değindi.

Türkiye'de bir ilke imza atan imalat modeliyle üretim verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştırmayı amaçlayan Bay Bread’in yüzde yüz milli bir marka olduğunu belirten Yalçınkaya, “Eğitimim ve tüm yetiştirilme dönemimde ailemden aldığım milli üretim, verimli üretim, kalite ve sürdürebilirlik ilkeleri yaptığım tüm işlerde rehberim olmaya devam etmektedir” dedi.



Büyüklüğü 50 milyar doların üzerinde olan, yüzde 90 yerli ve milli mevcudiyetimizi muhafaza eden sektörü yabancı firmalar ele geçirmeye çalışıyor. Yalçınkaya “sektörümüzü yerli ve milli tutmak için çalışmalıyız. Nasıl yaparız da yatırımcısını memnun eden bir sektör oluştururuz. Nasıl yaparız da çalışanlarımızın çağımızın gerektirdiği sosyal yaşama da vakit ayırabilecekleri bir çalışma düzeni kurarız. Nasıl yaparız da tüketicinin yerli ve milli kalan sektörümüzün kalite, çeşitlilik, hijyen ve hizmet standartlarından memnun kalmasını sağlarız diye düşünüyor ve çalışıyoruz. Bütün amacımız, dünyada üretimiyle, lezzetiyle, kalitesiyle, markasıyla ve hizmetiyle bir yerli ekmek, unlu mamul ve pastacılık markası yaratabilmektir” dedi.

Oluşturduğumuz yeni nesil fırıncılık konseptimiz müşteri memnuniyetinin maksimize edildiği, üreticinin en ekonomik şekilde dünyayla rekabet edebilir üretim yapabildiği yeni fırıncılık modelidir. Burada hedeflediğimiz günümüzde artık lüks haline gelmiş sıcak ekmek ve unlu mamulün tüketici tarafından en sağlıklı ve en hızlı şekilde ulaşılabilir olmasını sağlamak. Bu nedenle üretimde kullandığımız teknoloji, üretimi uzmanlarıyla bölüşüp paylaşıp ve en yüksek kaliteye ulaşma projesidir.



Aileden gelen ve 45 yıldır makine imalat sanayisi sektöründe ekmek ve unlu mamuller üreticilerine hizmet eden TOYA Makine tecrübesi ile yüksek teknoloji fırın markası Bay Bread’in güçlerini birleştirdik. Türkiye’de atıl kapasitesi olan ve bir şekilde yabancı sermayeli firmalara hizmet vermek zorunda kalan yerli üreticinin ürettiği ürünlerin yerli bir marka çatısı altında satılabileceğine inandık. Biz aslında tüm yapımızı bunun üzerine inşa ettik. Kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz ancak imalat kısmında diğer üreticilerin kullanılmayan kapasitesinden de yararlanıyoruz, bu da verimliliği çok artırıyor. Bay Bread olarak, tüketiciye ürünleri, doğal ham maddelerle üretilmiş olarak evlerinizdeki derin dondurucularınızda depolanabilecek formda ve ambalajda ulaştırıyor. Derin dondurucuda muhafaza ettiğiniz ürünleri, ihtiyaç duyduğunuzda çözdürme gerektirmeden direkt fırında veya tost makinesinde pişirerek sıcak ve taze olarak tüketebiliyorsunuz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Bay Bread: Katkı maddesi içermeyen doğal ve yerel malzemeler kullanarak geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Bay Bread, ilk şubesini Mart 2017'de açmıştır.

Bay Bread, stratejik lokasyonlarda açılan yeni mağazaları ile büyürken, deneyimli ve işini aşkla yapan kadrosu ile marka kimliğini en iyi şekilde yansıtarak "Yeni Nesil Fırıncılık" konseptini hayata geçirmektedir. Ayrıca yeni nesil pazarlama, ürün formları ile evlerde ve iş yerlerinde donuk olarak muhafaza edilen ve ihtiyaç halinde pişirilerek her zaman sıcacık ve tazecik tüketilebiliyor.

Klasik fırıncılık anlayışını daha ileriye taşıyan; ekmekten tatlıya, çay ve kahveden dondurulmuş ürünlere uzanan geniş ürün gamına ek olarak, yeni lezzetlere de öncü olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bay Bread, Ümraniye'de yer alan fabrikada tüm ürünlerini son teknolojiyi kullanarak, gıda mevzuatına ve yüksek kalite kontrol standartlarına uygun hijyenik koşullarda üretmektedir. Türkiye'de bir ilke imza atan imalat modeliyle amaçlanan ülkemizdeki üretim verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştırarak sektörün rekabet gücünü artırmaktır.