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Ekmek zamları çığ gibi yayılıyor

İstanbul’da 210 gram ekmek, bugünden itibaren 5 TL’ye satılacak. Trabzon, Rize, Kayseri ve Ankara'da başlayan zamlı tarifeler tüm yurt genelinde çığ gibi büyüyor.

21 Haziran 2022 Salı 13:48
Ekmek zamları çığ gibi yayılıyor

Ekmek zamları çığ gibi yayılıyor 


Önce gramajı düşürüldü, şimdi de zamlandı. İstanbul'da Frıncılar Odası resmi olmayan zamların fiili olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Daha önce Rize, Samsun, Trabzon, Ankara ve Kayseri'de de ekmeğe zam gelmişti.


İstanbul’da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, bugünden itibaren 5 lira olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararına ilişkin, “Girdi maliyetlerimiz son bir yılda çok arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fırınlara uygun fiyatla ekmeklik un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL’ye kadar çıkabilir” dedi.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Çetin, şunları söyledi:

“GİRDİ MALİYETLERİMİZ ARTTI"

Fırıncı esnafı zor durumda ve ayakta kalabilmesi için üretmek zorunda. Biz de esnaf olarak, fahiş fiyata ekmek satmak istemeyiz. Ancak son bir yılda elektrik, doğal gaz, su, işçi maaşları, yani girdi maliyetlerimiz çok arttı. Bazı kalemlerdeki artış yüzde 300’ü geçti.

"FIRINCILAR CEZAYI GÖZE ALARAK ZAM YAPIYOR"

TMO desteğini tüm fırınlar alamıyor. Bu nedenle zarar etmemek için ekmeği şu an en az 5 TL’den satmak zorundalar. Fırıncılar, bu zamları 14 bin TL’lik cezai yaptırımı göze alarak yapıyor. TMO fırınlara uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL’ye kadar çıkabilir.

"BAZI FIRINLAR EKMEĞİ DAĞITAMIYOR BİLE"

Bazı fırınlar, çalıştıracak personel bulamıyor. Çünkü işçi, belli bir ücretin altında çalışmıyor. Ekmeğin fiyatını esnaf yükseltmek istemez zaten, mevcut durumda da satış zor. Zamlandığı zaman satış yapmak daha da zor olacak. Geçen yıl, dağıtıma çıkan araçların kullandığı mazot 6-7 TL’den satılıyordu. Şimdi o da 30 TL oldu. Bazı fırınlar ekmeği dağıtamıyor bile.

"RESMİ TARİFE TEMMUZDA GELECEK"

210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca 250 gram ekmeğin 5 TL’den satılması resmi olarak da mümkün olacak. Fırıncı, ekmeğe zam talep ediyor. Bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor. Geçen sene 130 liraya aldığımız unun fiyatı bu yıl 550 liraya çıktı.”
 

Anahtar Kelimeler:
ZamEkmek Zammı
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