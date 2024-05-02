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Ekonomide yeni yol haritası aranıyor

Türetim Ekonomisi Konferansı dünyada ilk kez Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek!

02 Mayıs 2024 Perşembe 11:10
Ekonomide yeni yol haritası aranıyor







Ekonomide yeni yol haritası aranıyor

İstanbul, 29-31 Mayıs 2024 - Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleşecek olan ve farklı ekonomik modellerin tartışılacağı Türetim Ekonomisi Konferansı IPEC2024, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek. 

Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türetim Ekonomisi Konferansı’nda, uluslararası düşünürler ve araştırmacılar kapitalizmin sürdürülemez modeline alternatif çözüm arayışlarını tartışmak üzere bir araya gelecek.


Türetim Ekonomisi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik, tüketim odaklı kapitalist sisteme karşı çıkan ve alternatif ekonomi modellerine ilgi duyan herkesi bir araya getirecek.

Uluslararası deneyimlerden beslenerek ilham veren konuşmacılar! 

Konferansın dikkat çeken konuşmacıları arasında Good Market'in kurucusu ve sürdürülebilirlik hareketlerinde deneyimli Ashoka Fellow'u Amanda Kiessel bulunuyor. Kiessel, küresel çapta bir etik üretim ve türetim hareketine öncülük eden isim olarak, katılımcılara dönüştürücü hareketler ve sosyal girişimler konusunda bilgiler sunacak. 


Sosyal girişimcilik, büyüme sonrası yatırım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Nonprofit Ventures'in kurucu ortağı ve CEO'su Melanie Rieback da, konferansta önemli bir ses olacak. Melanie’nin öncülüğünde küçülme dünyasında şirketlere ne olacak, etki yatırımları ve sürdürülebilir finans konuları tartışılacak. 


Konferansın diğer önemli konuşmacısı ise RIPESS Avrupa Koordinasyon Komitesi üyesi ve kooperatif kurucusu Georgia Bekridaki olacak. Georgia’nın katılımı, sosyal dayanışma ekonomisinin önemini vurgulayacak ve kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik etkisini inceleyerek, sosyal ekonomi ve türetim ekonomisi arasındaki bağlar ele alınacak. 


Ekonomik dönüşüme katkıda bulunmak için katılım kaydı yaptırmayı unutmayın!

Türetim Ekonomisi Konferansı, kapitalizmin sınırlarını zorlayan ve geleceğin daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomisini tartışan herkes için bir buluşma noktası olacak. Ayrıntılı  bilgi almak ve katılım kaydı yaptırmak için https://2024.turetim.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

*Türetim Ekonomisi nedir?

Doğaya ve topluma minimum negatif veya olabildiğince pozitif etki eden, onarıcı, makro ölçekli döngüsel bir ekonomidir.
 

Anahtar Kelimeler:
Türetim Ekonomisi Konferansı
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