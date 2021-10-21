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Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler

Ülke ekonomisinin daha iyi olabileceğine dikkat çeken Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, “Çalışacak iş gücünden düşünce gücüne, mevduatlar ile yastık altlarında bekleyen milyarlarca dolara ve milyonlarca girişimci ruha sahibiz” dedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:15
Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler

Ekonomist Önder Tavukçuoğlu | Altın çağını yaşayacak sektörler

Ekonomide güven ve istikrarın önemli olduğunu belirten Tavukçuoğlu, “Ekonomide güven önemlidir. Bunu sağlamak için siyasi çekişmelerden uzak ve geniş kapsamlı bir ekonomik koordinasyon kurulu ya da benzer yapılar oluşturulabilir. Ve orada alınacak kararlar uzun dönem uygulanırsa ekonomiye büyük katkıda bulunabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ülke olarak ekonomimizin daha yüksek seviyelere çıkabilmesini sağlayacak büyük bir potansiyel taşıdığını söyleyen Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, “Çalışacak iş gücünden düşünce gücüne, mevduatlar ile yastık altlarında bekleyen milyarlarca dolara ve milyonlarca girişimci ruha sahibiz. Toplum olarak bu zenginliğe sahipken ekonomimizin daha yukarılara çıkmasına mani hiçbir şey olmamalıdır. Her sektörün, şirketin hatta her bireyin çabası ülke ekonomimizi daha da yukarılara taşıyacaktır. Buna inancım tam. Ancak ekonomide kalıcı sistemler oluşturulmalı ve ülke yönetimine kim gelirse gelsin istikrar sürdürülebilmelidir” ifadelerini kullandı.

Altın çağını yaşayacak sektörler

Önümüzdeki birkaç yılda öne çıkacak sektörleri paylaşan Tavukçuoğlu, tarım ve gıda, teknoloji ve bilişim, ambalaj ile özel hikayesi bulunan şirketlerin büyüyebileceğini ifade etti.

Tarım ve gıda sektörleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Önder Tavukçuoğlu, “Tarım sektörünü ele alırken tek bir sektör olarak bakılmamalı. Gübre, tohum, zirai ilaç, sulama sistemi gibi alt ve yan sektörlerle birlikte değerlendirilmeli. Mesela gıda sektörüyle ilgili araştırma yapıyorsunuz. Küresel bir iklim değişikliği yaşanıyor. Ve bu iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmeyecek sektör su ürünleri olabilir. Bu örnekteki bakış açısı birçok alanda işe yarayabilir” şeklinde konuştu.

Teknolojide büyüme uzun yıllar devam edecek

Öte yandan teknoloji ve ambalaj sektörüne değinen Tavukçuoğlu şunları söyledi: “Teknoloji ve bilişim sektöründe özellikle yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, 5G altyapısı gibi alanlarda hızlı gelişmelerin yaşandığını ve uzun yıllar da devam edeceğini görebiliyoruz. Ambalaj sektörü ise son iki yılda koronavirüs krizine paralel hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Örnekleyecek olursak oluklu mukavva, baskılı ambalajlar ve e-ticarete yönelik üretimlerdeki artış iştah kabartıcı görünüyor.”

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Ekonomist
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