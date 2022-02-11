Ekonomistler, TCMB'nin bu ayki toplantısından faiz değişikliği beklemiyor

Foreks Digital bünyesinde 1996’dan bu yana ağırlıklı olarak ekonomi haberlerini tarafsız bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran ForeksHaber’in 19 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre ekonomistler TCMB'nin bu ayki toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.

Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar ile ilgili haberlerin yanı sıra yorum, teknik analiz, anket ve raporlara anlık olarak ulaşılabilmesini sağlayan ForeksHaber, ‘TCMB Faiz Anketi” sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları ekonomistlerin TCMB'nin bu ayki toplantısından faiz değişikliği beklemediğini ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Ankete katılan 19 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 20,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

TCMB, geçen yıl gösterge faizi Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

FOREKSHABER TCMB FAİZ KARARI ANKETİ BANKA/ARACI KURUM HAFTALIK REPO (%) HAFTALIK REPO (%) HAFTALIK REPO ŞUBAT TOPLANTISI (ÖNCEKİ %14,00) İLK FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEDİĞİNİZ AY VE ORAN (%) 2022 YIL SONU (%) İş Portföy 14,00 ********* ****** Ata Yatırım 14,00 ********* 14,00 Tacirler Yatırım 14,00 ********* ****** Sagam Danışmanlık 14,00 Eylül/%20,00 20,00 Ahlatcı Yatırım 14,00 ********* 14,00 Pariterium Danışmanlık 14,00 Eylül 12,00 İnfo Yatırım 14,00 Eylül 16,00 Spinn Danışmanlık 14,00 Nisan 9,00 Gedik Yatırım 14,00 ********* ****** InvestAZ Yatırım 14,00 ********* ****** NoorCM 14,00 ********* ****** Albaraka Türk 14,00 ********* 14,00 Tera Yatırım 14,00 ********* ****** Alternatifbank 14,00 ********* ****** GCM Yatırım 14,00 ********* ****** JP Morgan 14,00 ********* 14,00 Barclays 14,00 ********* 14,00 A1 Capital 14,00 ********* ****** Yatırım Finansman 14,00 ********* ****** MEDYAN 14,00 ******** 14,00 MAKSİMUM 14,00 ******** 20,00

TCMB faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.