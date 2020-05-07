Elektra Elektronik Medikal Transformatörleri ile Sağlık Sektörünün Yanında

Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Elektra Elektronik, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleye sağlık sektörü için özel olarak ürettiği medikal transformatörleri ile destek oluyor. Hastanelerin ameliyathaneleri ve operasyon odalarında hastaların durumunu takip eden elektronik cihazlarda ve elektrik şebekesinde oluşabilecek kaçak akım arızaları, hastalar ve sağlık görevlilerinin sağlığını riske sokabiliyor. Bu noktada devreye giren medikal transformatörler hastane ve klinikler için kritik önem taşıyor. İnşası devam eden Yeşilköy Sahra Hastanesi başta olmak üzere yeni yapılacak hastanelerde kullanılacak medikal transformatörler için üretimine hız veren Elektra Elektronik, Türkiye genelinde yaklaşık 130 farklı hastane ve klinikte, tıbbı izolasyon güç paneli ve ameliyathane kontrol paneli sistemlerine yönelik özel çözümler sunuyor.

Transformatör (trafo) üretimi ve enerji kalitesi alanında 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Elektra Elektronik, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde tedavi süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütüldüğü hastane ve kliniklere medikal transformatör ürünüyle katkı sağlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayında inşasına başlanan Yeşilköy Sahra Hastanesi başta olmak üzere yeni yapılacak hastanelerde medikal transformatörleri ile yer alacak olan Elektra Elektronik’in bu ileri teknoloji ürünü hali hazırda Türkiye’deki yaklaşık 130 farklı hastane ve klinikte kullanılıyor. Özellikle operasyon odalarında kritik rol oynayan Elektra Elektronik’in medikal transformatörleri; Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü, Konya Karatay Şehir Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi Türkiye’nin dört bir yanından pek çok hastanede tıbbi izolasyon güç paneli ve ameliyathane kontrol paneli sistemlerinde yer alıyor.

Hastanelerin operasyon odalarında oluşabilecek kaçak akıma karşı önlem şart

Avrupa standartlarına uygun üretim

Medikal transformatörlerin hastaneler için hayati derecede önem taşıdığını belirtenşu bilgileri aktardı; “Günümüzde hastanelerin ameliyathanelerinde ve operasyon odalarında hastanın durumunu takip eden ve operasyonun sorunsuzluğunu sağlayan çok sayıda elektronik cihaz bulunuyor. Gerek bu cihazlarda gerekse elektrik şebekesinde oluşabilecek arıza durumlarında olası bir kaçak akımdan dolayı hastalar veya sağlık ekibinin zarar görmesinin önlenmesi gerekiyor. Normal koşullarda düşük sayılabilecek kaçak akım değerleri operasyon masasında hayati sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarındaki enerji sistemlerinin özel medikal transformatörler ile koruma altına alınması gerekiyor.”

6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren Elektra Elektronik, sağlık sektörüne katma değer sunan medikal transformatörlerini akım gerilim seviyesi ve beslenme tipinin değişiklik gösterdiği ülkeler için özel olarak tasarlıyor. Ülkemiz için ürettiği medikal transformatörde 30V 50Hz Monofaze sistemini kullanan şirket, yurtdışına 480V 60Hz trifaze sisteminde medikal transformatör üretiyor.

Elektra Elektronik Hakkında

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 40 yıl önce İstanbul’da transformatör (trafo) üretmek amacıyla kuruldu. Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmaları ile yıllar içinde hızlı büyüme gösteren Elektra Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı. Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek olarak 2015 yılından itibaren ileri teknoloji elektronik ürünlerin üretimine ağırlık veren şirket, günümüzde transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri üreten Elektra Elektronik, enerji kalitesi alanında dünyaya ileri teknoloji çözümler sunuyor. 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunuyor. Elektra Elektronik ürünleri ve çözümleri ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projeye katma değer sunuyor. 2016-2018 yılları arasında hızlı tren projeleri kapsamında istasyonlardaki elektrik panolarının uygulamasını gerçekleştirmesi sonucunda önemli bir sıçrama yaşayan şirket, son 4 yılda büyüme ortalamasını yüzde 20’ler seviyesine çıkardı. Yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan eden Elektra Elektronik, İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim hattını büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika kapasitesini ikiye katlayan şirket, 10 bin metrekare kapalı alana sahip yenilenen üretim hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırıyor. TÜBİTAK ortaklı projelere yoğunlaşarak sanayi-üniversite işbirliği projeleri geliştiren şirket, 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı planlıyor. Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, Türkiye’de kendi sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma. Yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da ekleyen Elektra Elektronik, 2020’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı hedefliyor. 2020’de toplam ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı planlayan Elektra Elektronik, 40. yılını kutlayacağı 2020 yılında dünya markası olma yolunda daha da emin adımlarla ilerlemeye hazırlanıyor.

