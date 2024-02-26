Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Elektriğe yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz

Tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelecek iddialarıyla ilgili öngörülerini paylaşarak “Elektriğe zam gelip gelmeyeceğine dair henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak mesken elektriğine yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz.” açıklamasında bulundu.

26 Şubat 2024 Pazartesi 10:48
Elektriğe yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz






Elektriğe yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz

 

Elektrik zammı tartışmaları yeniden gündem konusu oldu. Uzun süredir elektriğe zam yapılmaması, tartışmaları alevlendirdi. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelecek iddialarıyla ilgili öngörülerini paylaşarak “Elektriğe zam gelip gelmeyeceğine dair henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak mesken elektriğine yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz.” açıklamasında bulundu.

 

23.02.2023

“Elektriğe yeni zam gelecek mi?” sorusu son günlerde yeniden gündem oldu. Özellikle mesken elektriğine uzun süredir zam yapılmaması bu tartışmaların ana nedenleri arasında yer aldı. Elektriğe ne kadar zam yapılacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirleniyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelip gelmeyeceğini ve muhtemel zam oranını değerlendirdi.

“Evlerde kullanılan elektrik fiyatı olması gerekenin çok altında”

encazip.com’un araştırmasına göre, piyasadaki elektrik maliyeti yaklaşık 2,2 TL seviyesini görüyorken   evlerde tüketilen elektriğin fiyatı düşük kademe 48 kuruş, yüksek kademe elektrik fiyatıysa 1,13 TL. Sanayi kuruluşları için ise bu durumun tam tersi gözleniyor, bir alçak gerilim sanayi abonesi 3,05 TL’den elektrik tüketiyor. Evlerde kullanılan elektriğin fiyatının olması gerekenin çok altında kaldığını belirten tasarruf uzmanı Çağada Kırım, çok yüksek sanayi elektrik fiyatlarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Piyasada bir elektrik zammı söylentisi var ve bu bizlerin de duyum aldığımız bir konu. Fakat nihayetinde belirleyici kurum EPDK’dir. Ev elektrik fiyatları yaklaşık bir yıldır değişmedi. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ekonomide, elektrik fiyatlarına zam gelmemiş olması belirli bir zam birikmesinin oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Biz de bu konuyu böyle yorumluyoruz. Ancak şahsi kanaatime göre zam olursa seçimlerden sonra olacaktır.”

“Olası zam oranının yüksek olması beklenen bir durum”

Elektriğe gelen zam oranının yüzde 400’leri bulabileceğini belirten tasarruf uzmanı Kırım, şöyle konuştu:

“Maliyet ve tarife fiyatlarına baktığımızda evlerin elektrik fiyatı ile elektriğin maliyeti arasında ciddi bir uçurum oluştuğunu görmek mümkün. Bu fark yüzde 400’lere kadar çıkıyor. Kademeleri de göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 150 ile 200 arasında bir fiyat artışı ev elektrik fiyatlarını piyasa seviyelerine çekecektir. Diğer taraftan sanayi kuruluşları da maliyetin üzerinde bir tarifeden elektrik tüketiyor. Sanayi elektriğinin yüksek olması çarpan etkisi ile enflasyonu artırırken evlerin elektrik fiyat değişikliğinin enflasyon üzerindeki etkisi çok daha sınırlı oluyor. Elektrik fiyatlarının yaz aylarına doğru güncellenmesi kaçınılmaz. Burada ekonomi yönetimimizin, sanayi elektriğinin enflasyona etkisini de göz önünde bulundurarak elektrik fiyatlarını belirleyeceğini ve sanayi elektrik fiyatlarını düşük tutup mesken fiyatlarını biraz daha yüksekte bırakmasını bekliyorum. Çünkü bu şekilde enflasyonla mücadelede çok daha etkin bir hamle yapılmış olur. Zira üretim zincirinde elektrik fiyatı 10 – 11 defa bir ürünün fiyatına etki ederken evlerde ödenen yüksek bir fatura tek seferde ödenmiş oluyor. Yani çarpan etkisi ortadan kalkmış oluyor.”

MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak
Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan
Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan
 Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor
 Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor
Geleneksel sistemlerden yüzde 30 daha tasarruflu ısınmak mümkün
Geleneksel sistemlerden yüzde 30 daha tasarruflu ısınmak mümkün
Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı
Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı
TV üniteleri İle Yaşam Alanlarınıza Tarz Katabilirsiniz
TV üniteleri İle Yaşam Alanlarınıza Tarz Katabilirsiniz
Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu
Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
ZamElektrik Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 250’den Fazla Başvuru Yapıldı
Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 250’den Fazla Başvuru Yapıldı
Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor
Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor
TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti
TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti
Orzaks | Türkiye'de takviye gıda pazarı 5 kat büyüdü
Orzaks | Türkiye'de takviye gıda pazarı 5 kat büyüdü
EİB duyurdu; Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı yüzde 52 değerlendi
EİB duyurdu; Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı yüzde 52 değerlendi
CANiK, Milli Uçaksavar ailesinin üç jenerasyonu Almanya’da 
CANiK, Milli Uçaksavar ailesinin üç jenerasyonu Almanya’da 
Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor
Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor
EİB açıkladı, narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı
EİB açıkladı, narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı
Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Maliye, evi olmayanlardan kira geliri vergisi istiyor
Maliye, evi olmayanlardan kira geliri vergisi istiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim