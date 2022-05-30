Elektrik zammı bu kez yüzde 86 ile çarpacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan son kararla aylık 80 bin TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen mesken hariç tüm abone grubu tüketicileri ulusal tarife sisteminden çıkarılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü. Bunun tüketiciler için anlamı ise şöyle; aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

1.89 TL’LİK ENERJİ BEDELİ 3.5 TL’YE ÇIKACAK

Düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle artık aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatı, spot piyasa fiyatlarına, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için ödenen tutar ve onun üzerine yüzde 9.38’i oranında katsayı eklenerek oluşturulacak. Mevcut beklentilere göre haziran ayı spot piyasa elektrik fiyatı 3 TL olacak. Spot piyasa elektrik fiyatlarının temmuz ayında 3.2 TL olması beklenirken eklenecek katsayı ile birlikte bu tüketicilerin elektrik fiyatı 3.5 TL olacak. Bu da enerji bedeli için sanayide yüzde 71, ticarethanelerde ise yüzde 86 zam anlamına geliyor.

FİYATLAR AYLIK OLARAK ZAMLANACAK

SERBEST PİYASAYA KATILIM ARTARSA MALİYETLER DÜŞER

Bu bir taraftan artık 80 bin TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatlarının her ay güncellenmesi anlamına gelirken makroekonomik koşullar ve küresel enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu segmentteki elektrik tüketicileri ise üretimin ve tüketici ürünlerinin bel kemiğini oluşturduğundan fiyat artışları kaçınılmaz olarak tüm tüketici ürünlerine yansıyacak.

Spot elektrik piyasasında tavan fiyat uygulaması bulunuyor ve mevcut tavan fiyat, kilovatsaat başına 3.2 TL olarak uygulanıyor. Bu koşullarda serbest piyasaya katılımın hem sanayici ve esnaf hem de tüm ülke ekonomisi açısından kilit öneme sahip olduğunu ifade eden encazip.com kurucusu ve enerji ekonomisti Çağada Kırım, uygulamayı şu şekilde özetledi:

“Artık 80 bin TL ve üzeri tüketiciler ulusal tarife kapsamı dışına alındı ve fiyatlar spot piyasada belirlenecek. Bu ilk aşamada işyerlerinde yüzde 86’lık bir zam anlamına gelirken tedarikçi değiştirmenin önemi ciddi anlamda arttı. Bu kapsamdaki tüketiciler için artık serbest piyasaya katılım kritik bir öneme sahip hale geldi. Tüketicilerin tedarikçi değiştirmemeleri halinde yüzde 9.38 olarak uygulanacak katsayı, tedarikçi değiştirmeleri halinde eksili oranlara kadar düşebiliyor. Tüketicilerin tedarikçilerden teklif toplarken en yüksek katsayının yüzde 9.38 olduğunu ve bunun altındaki fiyatların cazip olduğunu bilmeleri önemli.”

SON TARİH 3 HAZİRAN

Uygulamanın 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini ve 1 Temmuz’da elektrik tedarikçisi değişikliği yapmak için son başvuru tarihinin 3 Haziran olduğunun altını çizen Kırım, “Kapsam dahilindeki tüketicilerin en geç 3 Haziran’a kadar tedarikçi değişikliği başvurularını tamamlamaları gerekiyor aksi halde yüksek bir zamla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz” şeklinde konuştu.