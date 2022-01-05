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Elektrikli araçlarda şarj fiyatlarına yüzde 130 zam

Benzinli, dizel veya LGP'li araç sahiplerine birbiri ardına gelen zam haberlerinden sonra elektrikli araç sahiplerine de kötü bir haber geldi. Elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren kuruluşlar fiyat tariflerini güncelledi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 02:30
Elektrikli araçlarda şarj fiyatlarına yüzde 130 zam

Elektrikli araçlarda şarj fiyatlarına yüzde 130 zam


Yurtdışında çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye'de yüksek fiyatları ve fahiş Özel Tüketim Vergisi gibi uygulamalar nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi.

ELEKTRİĞE BÜYÜK ZAM

31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı.

Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu zamlarla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre; elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109'dan yüzde 130'a kadar arttı.

GÜNCEL FİYATLAR

Yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yapılan derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW'a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW'a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1,7TL'den 3,9 TL'ye çıktı.

Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.

ŞARJ ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı. Buna göre Bir Tesla Model 3'ü en ucuz şekilde yüzde 80'e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şu anda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona'nın ise yüzde 80'lik şarj maliyeti 114 TL'den 260 TL'ye çıktı. Bir Porche Taycan'ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122,5 TL'den 276,5 TL'ye çıktı.

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ElektrikliZam
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