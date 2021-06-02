Elif, enerji verimliliğini yüzde 30 artıracak



02 Haziran 2021

1972 yılında kurulan Elif, İstanbul ve Kahire’de bulunan üretim tesisleri ile 50’den fazla ülkeye, 200’den fazla üretim tesisine ürün tedarik ediyor. Bin 600 çalışanıyla esnek ambalaj endüstrisinin küresel öncülerinden olan Elif, dünyanın önde gelen markaları tarafından tercih ediliyor. Elif, 2025 yılına kadar Avrupa'daki tüketim ürünleri için yüzde 100 geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir ambalaj çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

17 yıldır kesintiye uğramayan iş birliği

Esnek ambalaj endüstrisinin küresel tedarikçisi olan Elif, üretiminin kesintiye uğramaması için dünyadaki en yenilikçi ürün ve çözümleri üretim tesislerinde kullanıyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği ile de bu kapsamda iş birliği yapan Elif Yardımcı İşletmeler Müdürü Ayhan Yüksel, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Üretim şirketi olarak, üretimimizin sürdürülebilir ve kesintisiz olması en büyük önceliğimiz. Atlas Copco Kompresör Tekniği ile 17 yıldır çalışıyoruz, üretimimiz kompresör ve kurutuculardan kaynaklı olarak hiç kesintiye uğramadı. Bu sırada sürekli gelişen basınçlı hava teknojisini de deneyimleme fırsatını hep bulduk. Personel deneyiminin yüksek önem arz ettiği süreçlerimizde makine hattımız ile uzun yıllardır Atlas Copco Kompresör Tekniği’nde görev yapan kalifiye personel ilgileniyor.”

Yüzde 30’a varan enerji tasarrufu

Atlas Copco Kompresör Tekniği ile gerçekleştirdikleri enerji verimliliği projesinden de bahseden Elif Yardımcı İşletmeler Müdürü Ayhan Yüksel enerji verimliliği hassasiyetinin son dönemde artmasına işaret ederek, Elif’te ise bu konunun 20 yılı aşkın süredir kurum kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğun altını çiziyor. Yüksel, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Atlas Copco Kompresör Tekniği ile 2011 yılında Türkiye’de ilk olan bir uygulama ile kompresör dışına takılan ısı değiştirici üniteler ile fabrika ısıtmasını gerçekleştirdik. Bu proje ile hem uluslararası tedarikçilerimiz tarafından ödüllendirildik hem de İstanbul Sanayi Odası tarafından ödüle layık görüldük. 2015 yılında Kahire’de bina ısıtması için kazan kullanmak yerine tüm ısıtmayı kompresörler ile gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, İstanbul tesisimizde ES8 kompresör kontrol ünitesi ile mevcut kompresörlerimizi insandan bağımsız, olabilecek en verimli şekilde yönetiyoruz. Son gerçekleştirdiğimi proje ile enerji verimliliğini artırmak üzere mevcut vidalı kompresör teknolojisinden turbo kompresör teknolojine geçtik. Bu geçişle ülkemizin enerji verimliliğine destekleme projelerinden proje bedelinin yüzde 28’i kadar destek görürken, yüzde 30’a varan, 1600MW/y üzerinde elektrik enerjisinden de tasarruf sağlayacağız.”

Daha az enerjiyle daha fazla üretim

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak sanayinin enerji tasarrufunu artırarak, sürdürebilir enerji verimliliği sunduklarını belirten Atlas Copco Yağsız Hava Bölüm Müdürü Erman Tezulaş, Elif ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Elif’le birlikte hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projesinde sunduğumuz çözümler ve enerji tasarruflu ürünlerimizin etkileri kısa sürede görülmeye başlandı. Projeye uygun olarak seçtiğimiz pazarın en verimli turbo kompresörü ve en verimli frekans invertörlü gazlı kurutucu sayesinde hem enerji maliyetleri hem de bakım maliyetleri ciddi oranda düştü. Daha az elektrikle daha fazla hava üretimini ve daha verimli kurutmayı sağladık. Yatırımın 2 yıldan az sürede geri dönmesini bekliyoruz. Sağladığımız 5 yıl garantili bakım anlaşması (Uzatılmış Garanti+) ile de standart garanti süresini beş yıla çıkartmakta, bakım ve arıza masraflarının tamamını üstlenmekteyiz. Bütün bunlar, projede hedeflenen sürdürülebilir enerji verimliliği konusunda bizi en başarılı sonuca ulaştırıyor.” dedi.