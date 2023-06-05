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eLogo, 2022'de 1 milyardan fazla e-Belge üretti, 85 bin ağaç kurtardı

İşletmeler, gereksiz kâğıt ve malzeme israfı yapmadan kısa sürede hazırlayacağı e-Belgeler ile doğaya, bütçelerine ve zaman yönetimine en iyi yatırımı yapıyor.

05 Haziran 2023 Pazartesi 08:53
eLogo, 2022'de 1 milyardan fazla e-Belge üretti, 85 bin ağaç kurtardı

eLogo, 2022'de 1 milyardan fazla e-Belge üretti, 85 bin ağaç kurtardı

Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital dönüşüm ortağı eLogo, tüm ERP ve yazılımlarla uyumlu olabilen ürünleriyle, e-Belge dönüşüm süreçlerinde işletmelere destek oluyor. İşletmeler, gereksiz kâğıt ve malzeme israfı yapmadan kısa sürede hazırlayacağı e-Belgeler ile doğaya, bütçelerine ve zaman yönetimine en iyi yatırımı yapıyor.


Türkiye’de her 3 faturadan biri eLogo’dan geçiyor

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, "e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye gibi dijital ortamda hazırlanan e-Belgeler işletmelere zaman ve maliyet olarak tasarruf sağlarken, doğanın korunmasına da yardımcı oluyor. ERP tarafında 100 binin üzerinde, e-Fatura tarafında da 150 bine yaklaşan müşteri portföyümüz var. Farklı ölçekteki birçok işletmede, müşterilerin en çok kullandığı ekranlardayız. Türkiye’deki her 3 faturadan biri eLogo’dan geçiyor. Sadece 2022 yılında 1 milyardan fazla e-Belge üreterek 85 bin ağacı kurtardık. Ülkemizde sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesi ve buna yönelik teşvik edici regülasyonlarla birlikte iş süreçlerindeki verimlilik de artmaya devam edecek” dedi.

eLogo, işletmelere e-Dönüşüm süreçlerinde uçtan uca terzi işi çözümler sunan bir servis şirketi olmayı hedefliyor. Müşterileriyle birlikte büyümeye dayanan stratejisiyle; işletmelere işlerini hızlandıran, ticaretini kolaylaştıran ve gelirlerini artıran servisler geliştiriyor. İşletmeler, operasyonel yüklerini azaltarak fatura, makbuz, defter ve irsaliyelerini dijital ortamda saniyeler içerisinde oluşturma, iletme, saklama imkânına sahip olurken; karbon ayak izlerini de azaltıyor.

Anahtar Kelimeler:
EbelgeELogo
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