Emek ucuzladı, fiyatlar arttı!

Hangisine inanırsanız inanın hapı yuttuk!



Bir yandan devlet kurumu TUİK bir yandan Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, aylık enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Ancak hangisine inanırsanız inanın apaçık gerçek; y o k s u l l a ş ı y o r u z, paramızın da emeğimizin de değeri düşüyor, dünya ile rekabet gücümüzü kaybediyoruz, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olarak bu maliyeti vergilerimizle karşılamak durumundayız, dış ticaret açığı yaşıyoruz, diğer ülkelerin ucuzluk pazarı haline geliyoruz, emeğimizin toprağımızın ve kurumlarımızın değeri paramızdaki değerle birlikte eriyip gidiyor, gençlerimizde ülkenin geleceğine ilişkin ümit yok, doktorlarımız gidiyor, yetişmiş gücümüzü kaybediyoruz, hayatımızda kalite anlayışı her geçen gün biraz daha geride kalıyor, hayat kalitemizi düşürerek yaşamaya devam ediyoruz, toplumun her kesimi bulunduğu sınıftan daha alt sınıfa düşmüş durumda...

Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK yüzde 78.6

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu

Üretici fiyatları aylık bazda 5,17 artarken, yıllık bazda 144,6’ya yükseldi.

TÜİK’in temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, 1998 yılından bu yana en yüksek seviye korundu.

ENAG rakamları da geldi; yüzde 176

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) temmuz enflasyonunu yüzde 176.04 olarak açıkladı. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı.

Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

Vatandaşlar; Ne ENAG Ne TÜİK; Yaşadığımızı biz biliyoruz

Bir süredir yüksek enflasyonla uğraşan ülkemizde 3 Ağustos Cuma günü Temmuz ayının enflasyonu TUİK ve ENAG tarafından açıklandı. Vatandaşlar ise üç harfli zincir marketlerdeki fiyatlara bile yetişemediklerinden temel ihtiyaçlarını alamadıklarını anlatıp yoksulluğu iliklerine kadar hissettiklerini bazen gözyaşları içinde anlatıyorlar, Kuşkusuz yetkili konumda olanlardan da bir an önce enflasyonla mücadele için gerekli kararların alınmasını istiyorlar.