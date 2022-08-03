Emek ucuzladı, fiyatlar arttı!

Hangisine inanırsanız inanın hapı yuttuk!
Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK yüzde 78.6
TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
Üretici fiyatları aylık bazda 5,17 artarken, yıllık bazda 144,6’ya yükseldi.
TÜİK’in temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, 1998 yılından bu yana en yüksek seviye korundu.
ENAG rakamları da geldi; yüzde 176
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) temmuz enflasyonunu yüzde 176.04 olarak açıkladı. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı.
Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.
Vatandaşlar; Ne ENAG Ne TÜİK; Yaşadığımızı biz biliyoruz
Bir süredir yüksek enflasyonla uğraşan ülkemizde 3 Ağustos Cuma günü Temmuz ayının enflasyonu TUİK ve ENAG tarafından açıklandı. Vatandaşlar ise üç harfli zincir marketlerdeki fiyatlara bile yetişemediklerinden temel ihtiyaçlarını alamadıklarını anlatıp yoksulluğu iliklerine kadar hissettiklerini bazen gözyaşları içinde anlatıyorlar, Kuşkusuz yetkili konumda olanlardan da bir an önce enflasyonla mücadele için gerekli kararların alınmasını istiyorlar.