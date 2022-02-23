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Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak

CHP'nin üç yıl önce verdiği seçim vaadini hayata geçiren AKP hükümeti, bu yıl 10 milyondan fazla emekli vatandaşa verilen bayram ikramiyesine zam yapacak mı? Uzmanlar ne diyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:19
Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak

Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak


Bin 100 liralık bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılması bekleniyor. İktidara yakınlığı ile bilinen haber siteleri bu yıl emekli ikramiyelerinin 4 bin 500 lira olacağını iddia etti. Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda henüz bir açıklama yok. Beklentiler yüksek. Peki emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Uzmanlar bu konuda bakın ne diyor?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, "Benim beklentim 2500 TL olması yönünde" dedi.

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor.

Cumhuriyet Tv'ye konuşan Ali Tezel, bu yıl ikramiyenin 2500 TL olmasını beklediğini söyledi.

"HÜKÜMET KARAR ALDI"

Tezel, "Bu yıl hükümet bir karar aldı. 2500 TL'den az emekli maaşı olanın maaşını 2500 TL yaptı. CHP bunu bir emekli maaşı olarak söylüyordu. Bu yıl ikramiyenin 2500 TL olacağını tahmin ediyorum" dedi. 


EYT'LİLERİ OYALIYORLAR

EYT'lilerin durumları hakkında konuşan Tezel, 'kasada para olmadığını' ve bu yüzden EYT konusunda bir adım atılmasını beklemediğini belirtti.

Tezel, açıklamasında "Yaklaşık 6-7 milyon EYT mağduru var. Bunlara 2022 yılı snunda bir açlışma yapılacak dendi. Bunları oyalıyorlar. Çünkü kasada para yok" ifadelerini kullandı 

"İKİ ARADA BİR DEREDE KALDILAR"

Elektrik zamlarınada değinen Tezel, enerji krizinden ve şirketlerin kar isteğinden dolayı fiyatların büyük oranda arrtığını ve emeklinin bunun altından kalkamayacağını belirtti.

Tezel, şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye'de büyük bir enerji krizi var. Ve elektriği çok pahalıya satıyorlar. Bunlar emeklinin bütçesini çok aşıyor. Elektrikte dağıtım özelleşti. Kar etmek istiyorlar. Bu yüzden zamları geri alma ihtimalleri yok ama emeklinin de bu zamların altından kalkma şansıda yok. Yani iki arada bir derede kaldılar"
 

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