Emekli maaşına Temmuz ayında en az yüzde 35 zam

Hayat pahalılığı ve enflasyonun altında ezilen emekliye Temmuz ayında verilecek olan zam oranı yüzde 35 civarında olacak



TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35.64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35.64 olacak.



Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK verilerine göre, tüketici enflasoyu 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35.64 artış gösterdi.

Böylece TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35.64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35.64 olacak.

Son zammı geçen ocak ayında yapılan yapılan emeklinin maaşına 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. TÜİK verilerine göre, önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35.64 olacak.

2022 yani bu yılın ikinci zammı ise ocak ayına göre ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak. Haziran ayının sonu, temmuz ayının başında haziran ayı enflasyon oranının da belli olmasıyla birlikte netleşecek.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ay başında açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için beklenen zam oranı yeniden gündeme geldi. Çünkü ocak ve temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi enflasyon oranları oluyor.

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından tam olarak netlik kazanacak.

