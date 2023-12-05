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Emekli maaşına zamda 'Kök' oyunu milyonları perişan edecek

Emekli aylıklarına yapılan zamlarda 'Kök Maaş'ı dikkate alan uygulama yüzünden yine milyonlarca yurttaş 0 zamla yeni yılı kapatabilir. 

05 Aralık 2023 Salı 12:39
Emekli maaşına zamda 'Kök' oyunu milyonları perişan edecek






Emekli maaşına zamda 'Kök' oyunu milyonları perişan edecek

15 milyon emeklinin gözü, Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından maaşına yapılacak zamma çevirdi. TUİK'in tartışmalı enflasyon verilerine rağmen yüzde 50'nin üzerinde zam bekleyen emeklilere uzmanlardan kara haber var. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranlarıda yeniden gündeme geldi. 

Sosyal Politika Uzmanı Prof Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında,emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike olduğunun altını çizdi.

2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net olduğuna değinen Çelik, "Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir.  Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler  yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir" dedi.

Ayrıntılar ve tahmini hesaplamalar tabloda

Paylaşımının devamında Çelik şunları söyledi:

"Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil kök aylıklara yapılmasıdır.  Bilindiği gibi düşük kök aylıklar Hazine katkısıyla halen 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamla yüz yüze kalacak.

Tamamlama işlemi 7 bin 500 TL'de kalırsa emeklilerin önemli bir bölümü sıfır veya yüzde 10-20 gibi zamlar alabilir. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur. 

'BİR KEZ DAHA UYARAYIM'

Temmuz 2023'te yaşanan haksızlık gündeme gelebilir. Temmuz 2023'te uyarmıştım. Bir kez daha uyarayım. Milyonlarca emekli sıfır veya düşük azam alabilir. 

En düşük emekli aylığı yüzde 50 artsa da geleceği yer 11 bin 250 TL. Bu düzeyde bir emekli aylığı geçinmeye nasıl yetsin? Ancak milyonlarca emekli bunun da altında kalabilir. Hükümet Hazineden ödenecek miktarı düşük tutmak için bazı emeklilerin daha düşük zam almasına yol açacak bir uygulama yapabilir."

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Son Güncelleme: 05.12.2023 13:11
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