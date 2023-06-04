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Emekli maaşında daletsizlik | Maaş dengesizliği zirve yapacak

AKP iktidarı, emeklileri aldıkları aylıklara göre dört gruba ayırıp zam oranı belirleyecek formül peşinde. Ancak bu da yeni eşitsizliklere kapı açıyor.

04 Haziran 2023 Pazar 22:10
Emekli maaşında daletsizlik | Maaş dengesizliği zirve yapacak

Emeklileri adaletsizlik vuruyor | Maaş dengesizliği zirve yapacak



İktidarın 7 bin 500 lira ile “yoksullukta eşitlediği” emekliler temmuzda yapılacak düzenlemeyi beklerken çalışmaları süren hazırlıklar yeni eşitsizliklere kapı açılacağını gösterdi. 

Buna göre öncelikle emekli aylıkları şöyle kademelendirilecek: 7 bin 500-10 bin lira, 10 bin-15 bin lira, 15 bin-20 bin lira ve 20 bin lira üzeri. Bu kapsamda da 10-15 bin lira alanlara yüzde 45, 15-20 bin liraya yüzde 40, 20 bin lira üzerine yüzde 35 zam yapılacağı belirtiliyor. En düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında aylığı olanlara ne kadar yüzdelik zam yapılacağı ise belli değil. Eğer bu formül işletilirse 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasındaki işçi ve Bağ-Kur emeklileri sadece 6 aylık enflasyon kadar zamla yetinecek. Ayrıca iktidarın üzerinde durduğu bu formül, daha yüksek ve fazla prim ödeyenle, daha düşük ve az prim ödeyen arasındaki eşitsizliği de gidermeyecek. 10 bin lira aylık alan ile 14 bin 500 lira aylık alan arasında yine hiçbir fark kalmayacak. Aynı şekilde 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında aylık alanlara yönelik bir yüzdelik düzenleme de sorunu çözmeyecek. Bu kez 7 bin 600 lira alan ile 9 bin 500 lira aylık alan emekli aynı yüzdelik zamda eşitlenmiş olacak. 

15 MİLYON EMEKLİ

Türkiye’de ortalama emekli aylıkları 8 bin 500-9 bin lira. Bugün 9.5 milyon emekli 7 bin 500 lira aylık alıyor. Türkiye’deki toplam emekli sayısı ise15 milyon. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında aylık alanlar da hesaba katıldığında emeklilerin neredeyse tamamına yakınının aylıkları 10 bin liranın altında bulunuyor. 20 bin liranın üzerinde emekli aylığı olanlar ise çok küçük bir kesim. Bu arada en düşük aylığın 7 bin 500 lirada kalıp kalmayacağı da bilinmiyor. Eğer 7 bin 500 lira artırılmazsa milyonlarca emeklinin aylığı sabit kalacak. Çünkü işçi ve Bağ-Kur’lularda enflasyona dayalı yüzdelik zamlar kök maaşlara yapılacak. 7 bin 500 liranın altında kök aylığı olanların yüzdelik zamlarla aylıkları bu seviyeye gelene kadar ceplerine giren para sabit kalacak. 7 bin 500 lira almaya devam edecekler. Bugün 7 bin 600 lira aylık alana ne kadar “refah payı” verileceği de belirsiz. 7 bin 600 lira alan emeklinin aylığının 9 bin liraya çıkarılması adaletsizliği gidermeyecek. Bir yanda 3 bin 500 lira kök maaşı olanın aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken 7 bin 600 lira alanın aylığı ise 9 bin lira olmuş olacak. 


 

Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşı
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