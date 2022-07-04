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Emekli maaşları belli oldu | Maaşlara enflasyon farkı, yüzde 42.35

Milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gün boyu beklediği Temmuz ayı TUİK rakamları açıklandı. Aylık enfyasyon 4.95, yıllık enflasyon ise 78.62 olarak duyurdu. Bu rakamla emekli ve çalışanlara yapılacak zam da belli oldu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:59
Emekli maaşları belli oldu | Maaşlara enflasyon farkı, yüzde 42.35

Maaşlara enflasyon farkı, yüzde 42.35

Milyonlarca emekli, memur ve çalışanın beklediği Temmuz ayı TUİK enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında zamlara yüzde 42.35 zam gelecek


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. TÜİK, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62 olarak açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise haziran ayı enflasyon verilerini açıklarken yıllık enflasyon rakamlarını yüzde 175.55 olarak duyurmuştu

Uzmanlar, TUİK rakamlarıyla çalışan ve emekli maaşlarından, TUİK rakamlarıyla bir yılda yüzde 100'ün üzerinde hak kaybı olduğu yorumunu yapıyor

YILLIK TÜFE'YE GÖRE EN YÜKSEK DEĞİŞİM ULAŞTIRMA, GIDA ALKOLSÜZ İÇECEK VE EV EŞYASINDA

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE EN YÜKSEK DEĞİŞİM ULAŞTIRMA KONUT LOKANTA VE OTELLERDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 64,42 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

Son Güncelleme: 04.07.2022 10:08
Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyon
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