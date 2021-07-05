Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı





13 milyon emeklinin merakla beklediği yılın ilk 6 aylık zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu..



Saat 10:00'da TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi. Bu yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39. Haziran ayı enflasyonu ise 1.94 artış olarak açıklandı.

Böylelikle 2021 temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oldu. Emekli ve memur maaşına yüzde 8.45 zam yapılacak.

. 6 aylık enflasyon oranları sonrasında emekli Temmuz zammı netleşecek. Oranlar bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak? Peki, en düşük emekli maaşları SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ne kadar? İşte 2021 güncel Bağ-Kur, SGK ve memur emekli Temmuz zammı zammı tablosu...

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.

Enflasyon haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yaptığımız projeksiyonda ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.

ENFLASYON MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 TL olması gerekiyor. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayında, 1447 TL baz alınarak artış yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.