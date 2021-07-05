Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı

Enflasyon rakamları açıklandı emekli maaşlarına yapılan zam oranı da belli oldu. Bugün açıklanan 2021 6 aylık enflasyon oranına göre SGK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları yüzde 8.45 oranında zamlanacak. 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:21
Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı

Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı



13 milyon emeklinin merakla beklediği yılın ilk 6 aylık zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu..


Saat 10:00'da TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi. Bu yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39. Haziran ayı enflasyonu ise 1.94 artış olarak açıklandı. 

Böylelikle 2021 temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oldu. Emekli ve memur maaşına yüzde 8.45 zam yapılacak. 

. 6 aylık enflasyon oranları sonrasında emekli Temmuz zammı netleşecek. Oranlar bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak? Peki, en düşük emekli maaşları SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ne kadar? İşte 2021 güncel Bağ-Kur, SGK ve memur emekli Temmuz zammı zammı tablosu...

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.

Enflasyon haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yaptığımız projeksiyonda ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.

ENFLASYON MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 TL olması gerekiyor. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayında, 1447 TL baz alınarak artış yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.

Son Güncelleme: 05.07.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşlarına ZamEmekli MaaşlarıTemmuz Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı
Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
VBT Yazılım Halka Açılıyor
VBT Yazılım Halka Açılıyor
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek
Elektrik zammı çarptı, doğalgaz zammı yaktı
Elektrik zammı çarptı, doğalgaz zammı yaktı
Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store
Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store
EİB’ten Haziran ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat
EİB’ten Haziran ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat
Kervan Gıda, Polonya'da Şirket Satın Aldı
Kervan Gıda, Polonya'da Şirket Satın Aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim