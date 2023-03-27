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Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Seçimlerden önce kesenin ağzını sonuna kadar açan AKP hükümeti, 2023 bütçesinde yer almamasına rağmen en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa yaptığı zam için Bakan Bilgin'den açıklama geldi

27 Mart 2023 Pazartesi 14:17
Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekli maaşları zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?


Emekliler içinde düşük maaş alan 9 milyona yakın yurttaşı ilgilendiren zam için Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına gelecek olan artışa ilişkin Meclis süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi.

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 lira olarak nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını duyurdu. Bilgin, bu zamdan 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını da belirtti.

Tüm emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde de artış yaşanacak. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükseltilecek. Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin maaş hesaplarına aktarılıyor.

BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük Emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

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