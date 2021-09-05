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Emekli olmak isteyenler için Resmi Gazete'den iyi haber

Emekli olmayı bekleyen milyonlarca insanı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek.

05 Eylül 2021 Pazar 10:24
Emekli olmak isteyenler için Resmi Gazete'den iyi haber

Emekli olmak isteyenler için Resmi Gazete'den iyi haber



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti.Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? İşte cevabı...Ağustos'un 31'inde son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor.

Kredi ile emekliliğin detaylarını bu köşede anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyor.

GÜNCEL ÜCRETTEN DEĞİL

Geçmişte Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu.Bugün için ayda bin 234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

RAKAM ÜÇTE BİRE İNİYOR

Örneği; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak.Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak.


BANKADAN KREDİ VAR

İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek.

Bu yazı ile HalkBank, VakıfBank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt olarak banka tarafından SGK'ya aktarılacak. Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak. Çekilen kredinin taksitleri 36 ay vade ile emekli maaşından düşülerek ödenecek.

Anahtar Kelimeler:
EmekliErken Emeklilik
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