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Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici kaldırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 17:26
Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici kaldırıldı

Emekli promosyonunda tahhüt şartı geçici kaldırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik” dedi.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 20.03.2020 22:34
Anahtar Kelimeler:
Emekli Promosyonu
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