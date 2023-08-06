

Emekliler, ocak ayında ne kadar zam alacak?



SGK Uzmanı Özgür Erdursun TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisinin ardından ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az ne kadar zam verileceğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve vergi oranlarındaki artışların damgasını vurduğu temmuzda aylık enflasyonu 9.49 yıllık enflasyonu ise 47.83 olarak açıkladı.

Konuya ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az ne kadar zam verileceğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Erdursun, "Enflasyon Oranını 2022’ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az yüzde 58 oranında enflasyon farkı(zam) verilir…" dedi.