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Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 15 bin TL ikramiye

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı Müjdesini verdi

03 Nisan 2023 Pazartesi 21:12
Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 15 bin TL ikramiye

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 15 bin TL ikramiye


Emeklilere Bayram ikramiyesi fikrini ilk kez seçim meydanlarında duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı öncesi her emekliye 15 Bin TL ikramiye yatıralacağı müjdesi geniş yangı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması 20 dakika içinde yarım milyonu aşkın kişi tarafından izlenirken yorum, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

İktidar yanlılarının iki gündür seccade tartışması ile kamuoyunu manüple etmeye çalışırken Kılıçdaroğlu'nun hamlesi emeklilere bayram havası yaşattı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yapmıştı. CHP lideri beklenen açıklamayı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:


"Bugün 15 milyon emekliye sesleneceğim. Yıllarca bu ülkeye çalışmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler, ikramiyeleriyle kendilerine ev alırdı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı kiraya dahi yetmiyor.

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatacak. Bayram çifte bayram olacak. Geriye dönük ödeme yapacağız."

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Son Güncelleme: 03.04.2023 21:19
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EmeklilerEmekli IkramiyesiKemal KılıçdaroğluKurban Bayramı
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