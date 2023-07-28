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Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?

TUİK'in indirimli enflasyon oranları ile yıllardır çalışanların ve emeklinin hakkını gasp eden AKP hükümeti, gerçekçi ekonomi yönetimine geri dönerken Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri daha zorlu günlerin işaretçisi oldu

28 Temmuz 2023 Cuma 23:10
Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?

Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?


Merkez Bankası'nın 'enflasyon' tahmininin ardından emekli zammında yeniden hesaplanıyor. 2023 yıl sonu yapılacak olan zam oranları da yeni hesapla değişti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseldiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından emekliye yıl sonu zammı için yeniden hesap yapıldı. İşte 2023 sonunda enflasyon farkı ile ortaya çıkacak olan tahmini emekli maaşları...


Merkez Bankası'nın 2023 yılı 3. enflasyon raporu açıklandı.

Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olması nedeniyle basın tarafından oldukça ilgi gören bu toplantı da Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. 

Peki, bu oran maaşlara nasıl yansıyacak?

Sabah gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.

2023 yılın yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı yüzde 114'ü aşan artışla 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zamlar ve ek ödemelerle bu rakamın altında maaş alan tüm emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7 bin 500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLABİLİR

Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Habere göre, yüzde 31,92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9 bin 894 TL yani yaklaşık 10 bin TL civarında olabilir.

Burada yapılacak düzenlemeyi teknik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütecek. Çalışmanın bütçe gerçekleştirmesini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

Ocak 2024 emekli maaşı refah payı ve en düşük emekli maaşı için rakam konusunda son kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın paylaştığı yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 31,92 olacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir yurttaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak.

Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek. Tabloda görüldüğü üzere 'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor.

Burada 'Aylık tutarı' yüzde yüzde 31,92 zam ile hesaplanıp yeni rakama ilave yüzde 4 ek ödeme eklenecek ve hesaba yatacak tutar hesaplanacak.

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