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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasından ödenecek.

29 Mart 2020 Pazar 09:32
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu

  Emeklilerin bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasından ödenecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak

   Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 
17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

    “Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

(Haberturk)

Son Güncelleme: 29.03.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Bayram İkramyesi
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