Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasından ödenecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;
17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.
“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”
(Haberturk)