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Emekliye ikramiye adeletsizliği nasıl giderilecek?

Yeniden seçilen emekli vekiller bile 5 bin liralık ikramiye alırken, ÇKS üyeliği yüzünden bundan mahrum kalan emeklilerin tepkisini Alay Hamzaçebi dile getirdi

19 Kasım 2023 Pazar 09:35
Emekliye ikramiye adeletsizliği nasıl giderilecek?






Emekliye ikramiye adeletsizliği nasıl giderilecek?

Memur ve SGK emeklisine tek seferde verilen 5 bin liralık 100. yıl ikramiyesi tartışmaları sürüyor. Yeniden seçilen emekli vekillerin bile ikramiye alırken, 250 liralık ÇKS desteği alan vatandaşın bundan mahrum kaldığı ortaya çıktı

İktidarın, emekli olup da geçinemediği için çalışmak zorunda kalan milyonlarca emekliye 5 bin TL ikramiye vermemesine tepkiler sürüyor. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, emekli olup da yeniden seçilen milletvekillerinin bile ikramiyeyi aldıklarını belirtti.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “7 Bin 500 TL emekli maaşı alıp kirasını ödeyemeyen, sağlıklı beslenemeyen, geçinemeyen bundan dolayı da ikinci bir iş yapmak zorunda kalan düşük gelirli emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmemesi vicdanları sızlatmaktadır” dedi. 
Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Çakır imzasıyla yer alan habere göre esnafın, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olanların 5 bin liralık ikramiyeyi alamayacağını belirten Hamzaçebi, “Bilindiği üzere ÇKS’ye kayıtlı olanlara mazot ve gübre desteği verilmektedir. Verilen destekler sembolik tutardan ibarettir. Yıllık 250 lira  mazot ve gübre desteği alan ÇKS’ye kayıtlı yüzbinlerce emekli bulunmaktadır. Bu kişilerin en azından 250 TL’nin 5 bin TL’den mahsup edilerek kalan tutarın kendilerine ödenmesi talebi bulunmaktadır” diye konuştu.

UYGULAMA BÜYÜK HAKSIZLIK

Başkan Alay Hamzaçebi, evden çıkmanın yasak olduğu pandemi döneminde hobi bahçesi olarak kullanılıp evcil ve kümes hayvanı besleyenlerin, kendi tüketimi için meyve ağacı yetiştirenlerin, hayvanlarını yemlemek ve ağaçlarını sulamak için mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle de ÇKS’ye kayıt yaptırdıklarını dile getirdi.

Alay Hamzaçebi, şöyle devam etti: “Kanun ve uygulama kendi içerisinde haksızlığa neden oluyor. Kıt kanat geçinmek zorunda olan en alt gelir grubunda bulunan küçük esnaf, sanatkar, köylü ve çiftçiler zor durumda. Yeterli olmamakla beraber 5 bin TL ayrım yapılmadan bütün emeklilere her ay verilmelidir.” 

Anahtar Kelimeler:
EmekliIkramiyeSgk
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