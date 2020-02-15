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Emekliye promosyon için üzücü haber

 Emeklilerin merakla bekledikleri promosyon için üzücü haber geldi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:41
Emekliye promosyon için üzücü haber

Emekliye promosyon için üzücü haber

   Emeklilerin merakla bekledikleri promosyon için üzücü haber geldi.Merakla banka promosyonlarını bekleyen emekliye üzücü haber geldi. TBB (Türkiye Bankalar Birliği) Emeklilere promosyon rakamının belirlenmesi ile ilgili kurum veya kuruluşlarla herhangi bir çalışmamız yok açıklamasında bulundu.

SGK'nın bu ay içinde 13 milyon emekli için önemli adım attığı ve Bankalar Birliği ile promosyon için masaya oturacağı iddia edildi. Emekli promosyonu haberlerinin ardından büyük bir umut yaşayan emeklilere kötü haber Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi. TBB'nin açıklaması şöyle: “Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir.

    Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır.” Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi.

(Korkusuz)

Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyon
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