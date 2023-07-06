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Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek

Memura yapılan zam konusunda tartışmalar devam ederken, milyonlarca emekli için kara haber tez yayıldı. Emekliler için refah payı gündemde yok

06 Temmuz 2023 Perşembe 13:36
Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek


Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek


Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler hükümetin emekliye vereceği zam miktarına çevrildi. Memur ve asgari ücretliye verilecek zamlı maaşlar neredeyse kesinleşirken, milyonlarca emekli yüzde 17'lik zamma mahkum ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “gereğini yaptığı” yönünde ifadeler kullandığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekliye refah payı için cumhurbaşkanını işaret etti. Selvi, AKP'nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payının yer almadığını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir programda “gereğini yaptığı” yönünde ifadeler kullandığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarındaki refah payına değindi. İktidarın açıklamaları öncesi kaleme aldığı yazılarıyla dikkat çeken Selvi emekliye refah payı artışı için Erdoğan’ı işaret etti.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"AK Parti’nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payı yer almıyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve buna bağlı olarak yapılan maaş artışları ne kadar isabetliyse emeklilere refah artışının öngörülmemesi o kadar büyük bir eksiklik olur.

ERDOĞAN REFAH PAYI VERİR Mİ

Ben bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzeltilmesini umuyorum. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar. Bir de refah payı verilmezse iyice zorlanacaklar"

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