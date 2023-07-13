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Emekliye sefalet zammı kabul edildi

AKP hükümeti seçim vaatlerini erken unuttu. TBMM'ye sunulan torba yasada emekliye yüzde 25 zam teklifi 'seyyanen zam'sız kabul edildi

13 Temmuz 2023 Perşembe 23:05
Emekliye sefalet zammı kabul edildi

Emekliye sefalet zammı kabul edildi

Emekliler için son dakika haberi...  Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği zam oranları TBMM'de AKP ile seçim ortaklarının oylarıyla yasallaştı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam öngören düzenleme, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Muhalefetin yeterli bulmadığı ve asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önerdiği yüzde 25 zammı, iktidar ortağı MHP lideri Bahçeli de makul ve yeterli bulmadığını ifade etmişti.

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammıyla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'ndan çıktı. Teklifin memur emeklilerinin aylık oranlarını düzenleyen ikinci maddesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Buna göre, emekli maaşlarına sadece yüzde 25’lik artış yapılacak.

CHP VEKİLLERİNİN YÜZDE 34 ARTIŞ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Zammı düzenleyen 18. Madde görüşülürken CHP milletvekilleri emekli maaşlarına yüzde 34 artış içeren önerge verdi. Ancak bu önerge AKP oylarıyla reddedildi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “7 bin 500 lira alanlar hiç zam almayacak. Ortalama 9 milyon emekli açlık sınırının altında buradan çıkacak kararları gözlemekte. Keşke beraberce emekliler için güzel bir karar çıkarabilmiş olsaydık. AKP’liler sizden rica ediyorum, emekliler için birlikte düzenleme çıkaralım. Yoksa tarihinize leke olarak geçecek” dedi.

'EMEKLİ ÇAY İÇEMEZ HALDE'

SP milletvekilleri de yüzde 25’in yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen artış önergesi verdi. Bu önerge de yine AKP milletvekilleri tarafından reddedildi.

SP İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, “Emekli çay içmek için kahveye gidemez halde, ev hapsine mahkum edilmiş durumda. Memura verilen seyyanen zam emekliye verilmeli, en düşük emekli maaşı 15 bin liraya çıkarılmalıdır” dedi.

Ayrıca, MHP milletvekilleri CHP ve SP önergelerine AKP’yle birlikte hareket etmedi ve karşı oy kullanmadılar.

BAHÇELİ 'MAKUL BULUNMADIĞI'NI SÖYLEMİŞTİ

Partisinin grup toplantısında emekli aylıklarına seyyanen zam talebinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur: 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti.

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli’nin yüzde 25 zam maddesinin görüşülmesine dakikalar kala TBMM’ye gideceği ve Genel Kurul’a katılacağı kaydedilmişti.

Bunun olağan bir durum olmadığı belirtilirken Bahçeli’nin ya hayır oyu vereceği ya da MHP’nin yeni bir önerge sunacağı ifade edilmişti. Ancak MHP liderinin Meclis’e gittiği haberi geldikten kısa süre sonra yüzde 25’lik zam Genel Kurul’da kesinleşti.

Son Güncelleme: 13.07.2023 23:11
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